Jawan Box Office Collection Day 6: 600 करोड़ के पार पहुंती जवान, जानें कितनी हुई कमाई

बॉलीवुड अभिनेता शाह रुख खान (Shah Rukh Khan) की फिल्म ‘जवान’(Jawan) का जलवा बॉक्स ऑफिस पर खूब चल रहा है. फिल्म का क्रेज लोगों के सिर चढ़कर बोल रहा है और सिनेमाघरो में फिल्म को देखने के लिए जमकर ऑडियंस पहुंच रही है. फिल्म ने संडे को सिंगल डे पर सबसे ज्यादा कलेक्शन कर इतिहास रच दिया था. हालांकि वीकडेज में ‘जवान’ की कमाई में गिरावट आई है. जवान का जलवा न सिर्फ भारत में बल्कि विदेश में भी खूब धमाल मचा रही है. 7 सितंबर को रिलीज हुई इस मूवी को मंगलवार को पूरे 6 दिन हो चुके हैं. ऐसे में आइए जानते हैं अब तक फिल्म ने कितनी कमाई कर ली है.

शाहरुख खान की ‘जवान’ सिनेमाघरों में धूम मचा रही है और बता दें कि फिल्म ने पहले दिन 75 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया था. इसके बाद फिल्म ने दूसरे दिन 53.23 करोड़, तीसरे दिन 77.83 करोड़ रुपये, चौथे दिन 80.1 करोड़ रुपये और पांचवें दिन 32.92 करोड़ का कलेक्शन किया था. सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक ‘जवान’ ने रिलीज के छठे दिन यानी पहले मंगलवार को 26.50 करोड़ रुपयों की अनुमानित कमाई की है. इसके बाद ‘जवान’की 6 दिनो की कुल कमाई अब 345.58 करोड़ रुपये हो गई है.

दूसरी तरफ सुमित काडेल ने सोशल मीडिया पर जवान की वर्ल्ड वाइड कलेक्शन डे 6 का एक पोस्ट शेयर किया है, जिसमें फिल्म ने मंगलवार को दुनिया भर में ₹600 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया और हर दिन औसत 100 करोड़ से ज्यादा की कमाई की है. गौरलतब है कि शाहरुख खान की जवान कमाई के मामले में पहली हिंदी ऑफ ऑल टाइम सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म है. जबकि गदर 2 की लगातार कमाई ने फैंस को हैरान कर दिया है.