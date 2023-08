Jawan ने ट्रेलर लॉन्च से पहले ही किया 2 करोड़ रुपये का कलेक्शन, US में बिके 13750 एडवांस टिकट्स

बॉलीवुड किंग शाहरुख खान (Shahrukh Khan) की फिल्म ‘जवान’ के ट्रेलर का सभी को बेसब्री से इंतजार है. इस बीच सोशल मीडिया पर भी #Jawan ट्रेंड कर रहा है. इस बीच ‘जवान’ के ट्रेलर लॉन्च से पहले ही शाहरुख खान की फिल्म ने 2 करोड़ की कमाई कर ली. जी हां, अमेरिका (US) में फिल्म के लिए मेकर्स ने एडवांस टिकटों की बुकिंग शुरू कर दी है, जिसके बाद लोग धड़ाधड़ बुकिंग करा रहे हैं. शाहरुख खान की फिल्म ‘जवान’ को एटली ने डायरेक्ट किया है, जो साउथ से बड़े निर्देशकों में से एक हैं. सामने आई रिपोर्ट्स के मुताबिक ‘जवान’ ने US में रिलीज से पहले ही 2 करोड़ रुपये का कलेक्श कर लिया है. अमेरिका में 450 जगहों पर शुरू की गई एडवांस टिकट बुकिंग में लगभग 2 करोड़ रुपये की कमाई हो चुकी है.

बिजनेस एनालिस्ट मनोबाला विजयबालन के अनुसार अमेरिका में अब तक 13750 टिकट बेचे जा चुके हैं. फिल्म 7 सितंबर, 2023 को भारत समेत दुनियाभर में रिलीज होगी, और तब तक एडवांस बुकिंग से कमाई और बढ़ने की उम्मीद है. बता दें कि ‘जवान’ की एडवांस बुकिंग यूएसए में फिल्म की रिलीज से 20 दिन पहले शुरू हो गई थी, लेकिन भारत में यह अभी शुरू नहीं हुई है. फिल्म को लेकर फैंस के बीच क्रेज बढ़ता ही जा रहा है. बिजनेस एनालिस्ट विशेक चौहान ने रविवार को ट्वीट किया कि फैंस देश के टियर-टू शहरों में फिल्म के लिए सुबह 3 बजे के शो रखने की भी रिक्वेस्ट की गई है.