Jawan के डायरेक्टर का खुलासा '13 साल पहले मैने 'मन्नत' के बाहर फोटो क्लिक की थी', जानें पूरा किस्सा

शाहरुख़ ख़ान (Shahrukh Khan) बॉलीवुड से लकेर साउथ और साथ ही सरहद पार भी अपने क्रेज को बनाकर रखा हुआ है.. फ़िल्म ‘जवान’ (Jawan) का बुख़ार हर किसी पर है और लोग इसके ट्रेलर को देखकर अपना दिल निकाल कर रख दिया है. ऐसे में बुधवार को चेन्नई में जवान का ग्रैंड म्यूजिक लॉन्च इवेंट हुआ. शाहरुख खान, विजय सेतुपति म्यूजिक कंपोजर अनिरुद्ध और डायरेक्टर एटली कुमार सहित फिल्म से जुड़े कई लोग वहां पहुंचे. इस इवेंट में शाहरुख खान का भव्य स्वागत किया गया और हाल ही में, फ़िल्म जवान के डायरेक्टर एटली मूवी की ऑडियो लॉन्च के दौरान इमोशनल हो गए. उन्होंने बताया कैसे वो SRK से पिछले 13 साल से मिलने के लिए दुआ कर रहे थे. तो आइए जानते हैं क्या था एटली की कहानी.

शाहरुख़ को अपने पिता समान बताते हुए, एटली ने उनसे पहली मुलाक़ात की कहानी बताई. हर फ़ैन की तरह, यहां तक एटली ने भी उनकी झलक पाने के लिए ‘मन्नत’ के बाहर इंतज़ार किया था और आज वो उनके बग़ल में खड़े थे. दरअसल जवान के ऑडियो लॉन्च के दौरान एटली ने कहा, ’13 साल पहले, मैंने SRK के मन्नत के गेट पर खड़े होकर फ़ोटो ली थी और वही गेट मेरे लिए खुला, जब स्क्रिप्ट सुनाने के लिए मैं SRK से पहली बार मिला. वो मेरे लिए पिता से बढ़कर हैं’. जवान फ़िल्म डायरेक्टर ने शाहरुख खान को जब बताया कि उनके बच्चा होने वाला है, तब उनका रिएक्शन जानकर एटली की पत्नी के आंसू नहीं रुक पाए. इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि एटली की पत्नी के ख़ुशी के आंसू निकल आए, जब शाहरुख़ ख़ान ने एटली को चिल करने, फ़ैमिली टाइम लेने और कुछ समय के लिए फ़िल्म के बारे में ना सोचने के लिए कहा.