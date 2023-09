1000 करोड़ क्लब में हुई Jawan की एंट्री, साल में दूसरी बार ऐसा कारनामा करने वाले पहले बॉलीवुड एक्टर बनें Shahrukh Khan

बॉलीवुड किंग शाहरुख खान (Shahrukh Khan) की फिल्म ‘जवान’ (Jawan) को सिनेमाघरों में रिलीज हुए 3 सप्ताह पूरे होने वाले हैं, लेकिन इससे पहले ही मूवी ने 1000 करोड़ क्लब में अपनी जगह बना ली है. इस वर्ष ‘पठान’ के बाद शाहरुख खान की ‘जवान’ दूसरी फिल्म है जिसने 1 हजार करोड़ रुपये का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन किया है. ये मुकाम हासिल करने वाले शाहरुख खान (Shahrukh Khan Movie Jawan) बॉलीवुड के पहले एक्टर बन चुके हैं. जी हां, शाहरुख, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के पहले एक्टर हैं जिनकी एक साल में दो फिल्मों ने वर्ल्ड वाइड 1 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा का कलेक्शन किया है. दुनियाभर के सिनेमा घरों की टिकट खिड़की पर बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान अभिनीत फिल्म ‘जवान’ की कमाई का आंकड़ा 1004.92 करोड़ रुपये को पार कर गया है.

फिल्म के निर्माताओं ने सोमवार को यह जानकारी दी. प्रोडक्शन हाउस रेड चिलीज एंटरटेनमेंट ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर अपने आधिकारिक पेज पर फिल्म जवान (Jawan world wide collection) द्वारा दुनियाभर में की गई कमाई के आंकड़े साझा किए, ट्वीट में लिखा है, ‘फिल्म ने दुनियाभर में बॉक्स ऑफिस पर एक हजार करोड़ रुपये के जादुई आंकड़े को पार कर लिया है.’ ‘जवान’ को सात सितंबर को हिंदी, तमिल और तेलुगु भाषाओं में रिलीज किया गया था. फिल्म एक ऐसे व्यक्ति के जीवन की भावनात्मक यात्रा पर आधारित है, जो समाज में गलतियों को सुधारने के लिए तैयार है. इसमें शाहरुख विक्रम राठौड़ और उनके बेटे आजाद की दोहरी भूमिका में हैं.

Jawan dominates the box office and a million hearts too!

Book your tickets now!https://t.co/B5xelU9JSg

Watch #Jawan in cinemas – in Hindi, Tamil & Telugu. pic.twitter.com/x3JH1euDvR

— Red Chillies Entertainment (@RedChilliesEnt) September 25, 2023