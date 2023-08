Jawan New Song Release: 'इश्क हो बेहिसाब सा...' में सालों बाद रोमांटिक अंदाज में दिखे शाहरुख खान, 'Jawan' का नया ट्रैक हुआ रिलीज

बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान (Shahrukh Khan) पर्दे पर साल की बड़ी फिल्म ‘पठान’ (Pathan ) से कमबैक किया था. वहीं इन दिनों किंग खान अपनी मोस्ट अवेटेड फिल्म ‘जवान’ (Jawan ) को लेकर चर्चा में हैं. कुछ टाइम पहले ही फिल्म का प्रीव्यू रिलीज किया गया था, जिसमें शाहरुख खान के अलग-अलग लुक देख फैंस ने दांतों तले अंगुली दबा ली थी. फिल्म के प्रीव्यू के बाद ‘जिंदा बाद’ ने फैंस की एक्ससाइटमेंट बढ़ा दिया था. इसके साथ ऑडियंस के जोश को बरकरार रखने के लिए फिल्म से किंग खान के एक रोमांटिक ट्रैक को आज जारी कर दिया गया है. ‘जवान’ के ‘चलेया’ (Chaleya) सॉन्ग को रिलीज किया गया है. जिसमें शाहरुख खान को चार साल के बाद किसी रोमांटिक अंदाज में देखा गया है.

फिल्म ‘जवान’ का दिल को छूने वाला रोमांटिक सॉन्ग ‘चलेया’ (Chaleya) रिलीज किया गया है. शाहरुख खान और नयनतारा स्टारर ‘चलेया’ (Chaleya) में दोनों स्टार्स को स्क्रीन पर पहली बार एक साथ रोमांस करते देखना फैंस के लिए किसी ट्रीट से कम नहीं है. इस सॉन्ग में किंग खान अपने हाथ फैलाने वाले आइकॉनिक पोज के साथ रोमांस का मैजिक चलाते हुए नजर आ रहे हैं. वहीं एक्टर गाने में कलरफुल ऑउटफिट में दिखाई दे रहे हैं तो एक्ट्रेस नयनतारा का भी बहुत खूबसूरत अंदाज देखने को मिल रहा है. इस गाने का वीडियो ट्विटर पर किंग खान ने शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा है, ‘इश्क हो बेहिसाब सा , बेपरवाह,बेहद सा, कुछ ऐसा है जवान का प्यार.’