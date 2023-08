Jawan Trailer : फैंस को करना होगा और इंतजार, Shahrukh Khan की फिल्म 'जवान' का ट्रेलर इस दिन होगा रिलीज

बॉलीवुड ‘किंग’ शाहरुख खान (Shahrukh Khan) की फिल्म ‘जावन’ (Jawan) का धमाकेदार ट्रेलर एक बार फिर लॉन्च होते-होते रह गया. फिल्म में शाहरुख खान के साथ साउथ की सुपरस्टार एक्ट्रेस नयनतारा (Nayanthara) भी लीड रोल में हैं. इसके अलावा बॉलीवुड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण भी कैमियो रोल में नजर आएंगी. वहीं, साउथ के ही दिग्गज एक्टर विजय सेतुपति (Vijay Sethupathi) फिल्म में अहम भूमिका निभाते नजर आएंगे. ट्रेलर (Jawan Trailer) को लेकर शाहरुख खान सोमवार को हिंट दिया कि 31 अगस्त, 2023 को बुर्ज खलीफा पर वो फैंस को सरप्राइज देने वाले हैं. फिल्म में नयनतारा एक पुलिस ऑफिसर की भूमिका में नजर आएंगी. एक्शन-थ्रिलर से भरपूर ‘जवान’ के ट्रेलर का फैंस को बेसब्री से इंतजार है. ‘जवान’ को साउथ के पॉपुलर डायरेक्टर एटली ने डायरेक्ट किया है.

इस बीच ‘जवान’ से कई गानें पहले ही रिलीज कर दिए गए थे, कुछ का टीजर खुद शाहरुख खान ने जारी किया. मेकर्स अब तक ‘जिंदा बंदा’ और ‘चलेया’ जैसे गाने रिलीज कर चुके हैं. जहां ‘जिंदा बंदा’ शाहरुख खान पर फिल्माया गया है, वहीं ‘चालेया’ किंग खान और नयनतारा का रोमांटिक सॉन्ग है. ‘जवान’ की बीजीएम पहले ही फैंस के बीच धूम मचा चुकी है. लेकिन अब ट्रेलर देखने के बाद सब की ब्रेसब्री फिल्म के लिए और भी बढ़ गई है. फिल्म के लिए म्यूजिक किसी और ने नहीं बल्कि अनिरुद्ध रविचंदर ने दिया है. रमेश बाला के ट्वीट के मुताबिक ‘जवान’ का मेगा ऑडियो लॉन्च 30 अगस्त को चन्नई में होगा, इस इवेंट में शाहरुख खान और नयनतारा भी शामिल होंगे.