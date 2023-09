Video: बुर्ज खलीफा पर छाया शाहरुख की Jawan का ट्रेलर, Chaleya की अरबी धुन पर थिरके फैंस

बॉलीवुड के किंग खान शाहरुख खान और नयनतारा स्टारर फिल्म ‘जवान’ का ट्रेलर गुरुवार को रिलीज हो गया है. प्रीव्यू देखने के बाद जितना फैंस एक्साइटेड थे, अब ट्रेलर देखकर उनका एक्साइटमेंट डबल हो गया है. फिल्म को लेकर ट्विटर पर आए दिन चर्चा हो रही है. सोशल मीडिया के जरिये शाहरुख खान फिल्म के प्रमोशन्स में लगे हुए हैं. साथ ही वो ओवरसीज भी फिल्म का प्रमोशन कर रहे हैं. इसी कड़ी में बीते दिन बुर्ज खलीफा पर शाहरुख खान की फिल्म ‘जवान’ का ट्रेलर लॉन्च किया गया था. जवान के ट्रेलर लॉन्च इवेंट में करीब 20 हजार से ज्यादा फैंस मौजूद थे, बुर्ज खलीफा पर किंग खान को देखकर फैंस क्रेजी हो गए. इस इवेंट में ट्रेलर के अलावा शाहरुख खान की जवान का गाना ‘चालेया’ का अरबी वर्जन भी लॉन्च किया गया.

दुबई से शहरुख खान के कई वीडियो सामने आ रहे है जिसमें में वो बोट में बैठकर जाते दिख रहे हैं, वो फॉउंटेन के बीच से बुर्ज खलीफा तक का सफर तय कर रहे हैं. वहीं एक अन्य वीडियो में शाहरुख ने बुर्ज खलीफा पर जिंदा बंदा गाने पर डांस भी किया है. इन वीडियो में शाहरुख खान का पूरा स्वैग देखने को मिल रहा है, उन्होंने अपने क्लासिक स्टाइल्स फैंस को दीवाना बना दिया है. किंग खान के फैंस लगातार सोशल मीडिया पर इससे जुड़े वीडियो और तस्वीरें पोस्ट कर रहे हैं. वैसे बता दें, ट्रेलर देखकर ये साफ हो रहा है कि फिल्म एक्शन और थ्रिल से भरपूर्ण होने वाली है. गुरुवार को यूट्यूब पर ‘जवान’ का ट्रेलर ठीक 11.56 बजे रिलीज किया गया था.