Jawan Twitter Review: थिएटर्स में सूनामी लेकर आए शाहरुख खान, फैस ने सोशल मीडिया पर दिया रिव्यू

आज जन्माष्टमी के मौके पर हिंदी सिनेमा जगत के सुपरस्टार शाहरुख खान की फिल्म जवान (Jawan) सिनेमाघरों पर रिलीज हुई हैं. इस फिल्म के साथ पहली बार बड़े पर्दे शाहरुख और नयनतारा की जोड़ी दर्शकों को देखने मिली, साथ ही अभिनेता विजय सेतुपति ने भी स्क्रीन पर अपना जलवा शाहरुख और नयनतारा के साथ दिखाया.ट्रेलर लोगों को काफी पसंद आया था और अब पूरी फिल्म रिलीज करके शाहरुख खान ने पर्दे पर धमाका कर दिया है. फैंस फिल्म देखकर खुशी से थिएटर में नचने लगे हैं, और फिल्म को ब्लॉकबस्टर का खिताब दे दिया है. वहीं ट्विटर पर लोग शाहरुख खान की इस मूवी को सेलिब्रेट कर रहे हैं। फिल्म देखने के बाद अब लोग ट्विटर पर रिएक्ट कर रहे हैं. ऐसे में फिल्म रिलीज के बाद ट्विटर पर रिव्यू सामने आ गया है. आइए इस रिपोर्ट में जानते हैं शाहरुख खान की ‘जवान’ दर्शकों को कैसी लगीं.

शाहरुख खान के एक फैन पेज ने ट्वीट करते हुए कहा कि जवान सूनामी लेकर आई है. थिएटर्स में जब जिंदा बंदा गाना बजा तो लोग पागल हो गए. कुल मिलाकर सोशल मीडिया पर इस फिल्म को लोगों के पॉजिटिव रिव्यू मिल रहे हैं. लोगों का कहना है कि ये फिल्म ब्लॉकबस्टर होगी.



एक यूजर ने ट्वीट करते हुए लिखा कि SRK ने नेचुरल स्वैग और एनर्जेटिक स्क्रीन प्रेजेंस से शो चुरा लिया. यूजर ने आगे ये भी लिखा कि ये फिल्म एक्शन, स्टंट, सिनेमाटोग्राफी सभी मायनों में अच्छी है.