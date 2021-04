Jaya Bachchan Birthday Here Know How She Ends The Love Story Of Rekha And Amitabh: बॉलीवुड एक्ट्रेस जया बच्चन (Jaya Bachchan) ने अपना एक खास मुकाम हासिल किया है. सिनेमा, पॉलिटिक्स, सोशल सर्विस तक में उन्होंने नाम कमाया है. जया का जन्म 9 अप्रेल, 1948 को मध्यप्रदेश के जबलपुर में हुआ था. 15 साल की छोटी सी उम्र से ही जया बच्चन (Jaya Bachchan) ने एक्टिंग शुरू कर दी थी, ऐसे में उनके 73वें जन्मदिन पर आइए जानते हैं उनकी और अमिताभ (Amitabh Bachchan) की लव स्टोरी साथ ही एक्ट्रेस ने कैसे संभाला था अमिताभ और रेखा का रिश्ता. यहां पर जानें पूरी स्टोरी. Also Read - The Intern: 'पीकू' के बाद एक बार फिर Deepika Padukone के साथ नजर आएंगे Amitabh Bachchan, पहले Rishi Kapoor को ऑफर हुआ था रोल

ऐसे मिली जया अमिताभ से

जया (Jaya Bachchan) और अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) की लव स्टोरी बॉलीवुड की फिल्मी कहानी से कुछ कम नहीं है. जया (Jaya Bachchan) ने पुणे के फिल्म इंस्टीट्यूट में एडमिशन लिया था और यहीं पर दोनों की मुलाकात हुई थी. हालांकि अमिताभ (Amitabh Bachchan) उस वक्त वो स्ट्रगल ही कर रहे थे औऱ जया (Jaya Bachchan) तब तक अपना फिल्मी सफर शुरु कर चुकी थीं. Also Read - Amitabh Bachchan ने परिवार और स्टाफ संग लगवाया कोरोना वैक्सीन का टीका, 47 साल की Malaika Arora ने भी लिया पहला डोज

छुट्टी मनाने के लिए कर ली शादी

1973 में अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) और जया (Jaya Bachchan) साथ-साथ ‘जंजीर’ फिल्म में नजर आए. इसी फिल्‍म के दौरान दोनों ने शादी करने का फैसला ‌ले लिया. वह इस फिल्म के बाद छुट्टी मनाने के लिए विदेश जाना चाहते थे. अमिताभ (Amitabh Bachchan) के पिता हरिवंशराय बच्चन ने साफ कह दिया कि यदि वह जया (Jaya Bachchan) के साथ छुट्टियां बिताना चाहते हैं तो उन्हें पहले उनसे शादी करनी होगी. एक बेहद सादे समारोह में 3 जून, 1973 को अमिताभ (Amitabh Bachchan) और जया (Jaya Bachchan) की शादी हो गई थी.

शादीशुदा अमिताभ पर आया रेखा का दिल

एक्ट्रेस रेखा (Rekha) और बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) के अफेयर के चर्चे आज भी बॉलीवुड के गलियारों में होते हैं. दोनों ने एक साथ कई सारी फिल्में की और बाद में बेहद करीब आ गए थे. लेकिन इस दौरान वो जया (Jaya Bachchan) के साथ शादीशुदा रिश्ते में थे और इस दौरान रेखा (Rekha) को अमिताभ (Amitabh Bachchan) की जिंदगी से जया (Jaya Bachchan) ने कुछ इस तरह से हटाया था.

रेखा-जया का डिनर

मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो जया बच्चन एक समय रेखा और अमिताभ के अफेयर की ख़बरों से बेहद परेशान हो उठीं थीं. ऐसे में एक एक दिन अमिताभ जब घर पर नहीं थे तो उन्होंने रेखा को डिनर पर बुलाया और दोनों ने अच्छा समय बिताया औऱ इसके बाद उन्होंने रेखा से कुछ ऐसा की इसके बाद रेखा को ये समझ आ गया कि वो अब जितना जल्दी हो सके अमिताभ से दूर चली जाए.

अमित को नहीं छोडूंगी- जया

रेखा (Rekha) जब जाने लगीं तो जया ने कहा कि, ‘चाहे कुछ भी हो जाए मैं अमित को नहीं छोडूंगी’. जया (Jaya Bachchan) का इतना कहते ही रेखा (Rekha) समझ चुकी थीं उनका और अमितभा (Amitabh Bachchan) का रिश्ता हमेशा के लिए खत्म हो गया.