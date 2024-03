Hindi Entertainment Hindi

Jaya Bachchan Open Up On Amitabh Bachchan Low Phase In Navya Naveli Podcast

जब कर्ज में डूबे थे Amitabh Bachchan, तो कुछ इस तरह से जया बच्चन ने दिया था पति का साथ

Jaya Bachchan On Amitabh Low Phase: जया बच्चन ने नातिन नव्या के पॉडकास्ट में पति अमिताभ के मुश्किल दौर के बारे में बात की​ है.

Jaya Bachchan On Amitabh Low Phase: अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) की नातिन नव्या नवेली नंदा (Navya Naveli Nanda) इन दिनों सोशल मीडिया पर अपना एक पॉडकास्ट शो चलाती हैं ‘व्हाट द हेल नव्या’ (What The Hell Navya) के सीजन 2 लेकर फिर से वापस आ गई हैं, जिसमें हाल ही में उनकी नानी जया बच्चन (Jaya Bachchan) मां श्वेता बच्चन नंदा (Shweta Bachchan Nanda) आई थी और साथ ही भाई अगस्त्य नंदा (Agastya Nanda) आईथी. ऐसे में इससे जुड़े कई सारे वीडियो आपने देखें होंगे, ऐसे में अब जया का एक और क्लिप वायरल हो रहा है जिसमें जया ने बताया कि आखिर कैसे उन्होंने अमतिाभ बच्चन का साथ दिया था, जब उनका पूरा परिवार एक बुरे दौर सा गुजर था (Jaya Bachchan On Amitabh Low Phase)

अमिताभ के बुरे दौर पर क्या बोली जया

जया बच्चन इस वक्त नातिन नव्या नवेली नंदा के पॉडकास्ट शो को लेकर चर्चा में हैं और उनसे जुड़े हर एपिसोड में कुछ ना कुछ खुलासे होते ही रहते हैं. इस दौरान जया ने शादी औऱ लव अफेयर से जुड़ी कई सारी बातें की थी. वहीं हाल ही में जब अमिताभ बच्चन के मुश्किल दौर पर भी बात की और कहा कि वह उनके पीछे चुपचाप खड़ी रहीं थी. तो आइए जानते हैं कि जया ने और क्या कुछ कहा है.

जब बुरे दौर से गुजरे अमिताभ

जया बच्चन ने नव्या नवेली के पॉडकास्ट hat The Hell Navya के दूसरे सीजन के नए एपिसोड में इस बारे में बात की है. जया ने पॉडकास्ट में अमिताभ बच्चन के इसी बुरे दौर के बारे में बात की है. आपको बता दें कि अमिताभ एक बार बोफोर्स घोटाले में फंस गए थे और उन्हें मीडिया ने भी बैन कर दिया था और उनकी कई फिल्में भी फ्लॉप रही थी और साथ ही उनकी कंपनी एबी कॉर्प के साथ प्रोड्यूसर भी बने, पर यह पारी भी असफल रही.

चुपचाप पिछे खड़े होकर दिया साथ- जया

जया बच्चन ने इसपर बात करते हुए काह कि ‘हम अपनी जिंदगी के अलग-अलग फेज में अलग तरह की विफलताओं से गुजरे और हमने एक साथ उनका सामना किया. मुझे नहीं पता कि मैंने सही काम किया या गलत, लेकिन यह भी अच्छा है कि जब कोई आदमी इस तरह के दौर से गुजर रहा हो, तो बस साथ रहना पर चुप रहना अच्छा है. बजाय इसके कि आप क्रिब करते रहें, गुस्सा करते रहे वो बहुत बुरा लगता है. अगर उन्हें आपकी मदद की जरूरत है, तो वो मांग लेंगे, लेकिन क्रिब करना, गुस्सा करना ये बहुत इरिटेटिंग है. शायद चुप रहना और वहां खड़े होकर चुप्पी के जरिए बताना कि मैं साथ हूं, यहां हूं…वो ज्यादा अच्छा है’.

आलोचनाओं से प्रभावित होती हूं- जया

जब नव्या ने जया बच्चन से पूछा कि वे असफलताओं से कैसे जूझती हैं तो इस सवाल के जवाब में जया ने कहा कि ‘मैं यह नहीं कहूंगी कि मुझे असफलता प्रभावित नहीं करती है. सच कहूं तो असफलता से ज्यादा मैं आलोचनाओं से प्रभावित होती हूं, लेकिन कई बार मैं मान लेती हूं कि किस्मत में यही लिखा रहा होगा इसलिए ऐसा हुआ औय यह सोचकर आगे बढ़ जाती हूं’.