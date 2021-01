Jayashree Ramaiah Found Dead: जानी मानी कन्नड़ एक्ट्रेस (Kannada Actress) और बिग बॉस (Bigg Boss) का हिस्सा रह चुकी जयश्री रमैया (Jayashree Ramaiah) बैंगलुरू के ओल्ड एज एंड रिहैबिलिटेशन सेंटर में आज आत्महत्या (Suicide) कर ली. बताया जा रहा है कि रमैया काफी समय से डिप्रेशन (Depression) से जूझ रही थीं और उनका इलाज बैंगलुरू के संध्या किरण आश्रम में चल रहा था, इस खबर ने हर किसी को हैरान कर दिया है.

25 जनवरी को जयश्री का शव बेंगलुरू के एक पुनर्वास केंद्र (rehabilitation centre) में पाया गया है. जय श्री के निधन से पूरी कन्नड़ इंडस्ट्री में शो की लहर है, आपको बता दें कि पिछले साल जयश्री ने सोशल मीडिय पर एक ऐसा पोस्ट भी शेयर किया था जिसके बाद वो चर्चा में आ गई थीं. अपने पोस्ट में जयश्री ने साफ-साफ बताया था कि वो डिप्रेशन का शिकार हैं और अब क्विट करना चाहती हैं.

Karnataka: Kannada actress Jayashree Ramaiah found dead at an old-age & rehabilitation centre in Bengaluru; More details awaited

