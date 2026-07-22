Jeena Isi Ka Naam Hai: OTT पर होगी मशूहर टॉक शो की वापसी, आर. माधवन लेंगे फरूक शेख की जगह

Jeena Isi Ka Naam Hai On Ott: 2000 के दशक की शुरुआत में, फ़ारूक़ शेख़ अपने टॉक शो 'जीना इसी का नाम है होस्ट करते थे, वहीं अब इसे आर. माधवन फिर से लेकर आ रहे हैं.

Written by: Shilpi Singh Edited by: Shilpi Singh
Updated: July 22, 2026, 11:56 AM IST
Jeena Isi Ka Naam Hai: OTT पर होगी मशूहर टॉक शो की वापसी, आर. माधवन लेंगे फरूक शेख की जगह

Jeena Isi Ka Naam Hai On Ott: इंडियन टेलीविज़न के सबसे पसंदीदा सेलिब्रिटी टॉक शो में से एक, ‘जीना इसी का नाम है’, एक नए सीज़न के साथ वापसी करने के लिए तैयार है. कई साल पहले बंद होने के बाद, यह मशहूर शो OTT प्लेटफ़ॉर्म ZEE5 पर वापसी कर रहा है. इस बार एक्टर आर. माधवन होस्ट की कुर्सी संभालेंगे, जिस पर पहले दिवंगत फ़ारूक़ शेख बैठते थे. शुरुआत में Zee TV पर प्रसारित होने वाला ‘जीना इसी का नाम है’ अपनी दिल को छू लेने वाली कहानियों और बातचीत के कारण हर घर में पसंद किया जाने वाला शो बन गया था. इन बातचीत के ज़रिए भारत की कुछ सबसे बड़ी हस्तियों का अलग पहलू सामने आता था.

आर. माधवन लेकर आ रहे हैं ‘जीना इसी का नाम है’ 

बता दें 2000 के दशक की शुरुआत में, फ़ारूक़ शेख़ अपने टॉक शो ‘जीना इसी का नाम है’ में बॉलीवुड के मशहूर सितारों को बुलाते थे. ज़ी टीवी पर प्रसारित होने वाले इस शो में सितारे अपनी निजी और प्रोफेशनल ज़िंदगी के बारे में खुलकर बातें करते थे. अब, आर. माधवन OTT प्लेटफ़ॉर्म Zee5 के लिए ‘जीना इसी का नाम है 2.0’ के होस्ट के तौर पर दिवंगत अभिनेता की जगह लेने जा रहे हैं.

आर.माधवन ने शो को लेकर क्या कहा

माधवन ने हिंदुस्तान टाइम्स से बात करते हुए एक्टर ने कहा ‘में शो को होस्ट करने के बारे में बात की और बताया कि सोशल मीडिया के दौर में भी यह शो आज क्यों प्रासंगिक है और उन्होंने कहा, ‘आज, हम उन लोगों की ज़िंदगी के बारे में बहुत कुछ जानते हैं जिन्हें हम पसंद करते हैं. हमें पता होता है कि वे क्या करते हैं, कहां जाते हैं और क्या शेयर करते हैं लेकिन हमें शायद ही कभी यह पता चल पाता है कि वे असल में कैसे इंसान हैं. यही वजह है कि ‘जीना इसी का नाम है’ आज भी इतना लोगों से जुड़ा हुआ है.’

ऐसी विरासत को आगे बढ़ाना सम्मान और ज़िम्मेदारी

आर.माधवन ने इसे लेकर कहा कि ‘फारूक शेख के शो ने ईमानदारी और दिल से जुड़ी बातचीत के लिए एक खास जगह बनाई थी, जिसमें लोगों की पब्लिक इमेज से हटकर उनकी असल शख्सियत को दिखाया जाता था. ऐसी विरासत को आगे बढ़ाना सम्मान और ज़िम्मेदारी, दोनों है. जब ‘जीना इसी का नाम है’ ज़ी5 पर वापस आ रहा है, तो हमारी कोशिश है कि शो की असल भावना को बनाए रखते हुए इसे आज के दर्शकों के लिए भी दिलचस्प बनाया जा’. दिलचस्प बात यह है कि ‘जीना इसी का नाम है’ अकेला ऐसा मशहूर टॉक शो नहीं है जो हाल ही में फिर से शुरू हुआ है. शेखर सुमन ने ‘शेखर टूनाइट’ नाम की एक मॉडर्न टॉक और सटायर सीरीज़ के ज़रिए वापसी की है, जिसका पहला एपिसोड 15 मई, 2026 को प्रसारित हुआ था.

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शिव की नगर बनारस से निकलकर सपनो की दुनिया में आई हूं....शिल्पी सिंह बनारस वो शहर जो अपनी भड़ी,गंगा और कमाल के खाने के लिए जाना जाता है. 2009 में ... और पढ़ें

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