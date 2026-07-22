भारत भूषण का बंगला खरीदना जितेंद्र को पड़ा था भारी, 450 करोड़ रुपये के बंगले को आखिर क्यों बताया मनहूस?

Jeetendra Property: बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता जितेंद्र अपनी शानदार फिल्मों में बेहतरीन एक्टिंग के लिए काफी जाने जाते हैं. जितेंद्र एक बार फिर अपनी फिल्मों नहीं, बल्कि अपनी एक पुरानी प्रॉपर्टी को लेकर चर्चा में बने हुए हैं. आज उनके उस बंगले की बात यहां की जा रही है, जिसको उन्होने मनहूस बताकर बेच दिया था. उस बंगले की कहानी इन दिनों खूब सुर्खियां बटोर रही है, जिसे उन्होंने अभिनेता भारत भूषण से लाखों रुपये में खरीदा था. ऐसा कहा जा रहा है कि लाखों में खरीदा बंगला अब करोड़ रूपये का हो चुका है. उन्होने ये बताया है कि इस बंगले को उन्होने कम कीमत के साथ में खरीदा हुआ था. इस प्रॉपर्टी से जुड़े दिलचस्प किस्से भी उन्होने साझा किए हैं, जो इस समय सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहे हैं.
महज 4.25 लाख रुपये में उन्होने मुंबई के पॉश इलाके पाली हिल में एक बंगला खरीदा था, आज उसी जमीन की कीमत करोड़ों रूपए तक पहुंच गई है. इस बंगले को खरीदने के तुरंत बाद ही उनको इस घर से बाहर जाना पड़ा था. उनका मानना था कि बॉक्स ऑफिस पर उनको काफी ज्यादा निराशा हासिल लग रही है.
भारत भूषण से खरीदा था बंगला
आपको बता दें जितेंद्र ने इस बंगले को मशहूर अभिनेता भारत भूषण से खरीदा हुआ था. भारत भूषण ने इसको तब बेचा था, जब उनकी आर्थिक परिस्थितियां ठीक नहीं थी. उस समय इसकी कीमत लाखों रुपये में थी, लेकिन समय के साथ मुंबई की रियल एस्टेट मार्केट में बदलाव हुआ और उसकी कीमत में भारी उछाल देखने के लिए मिला और आज इसकी कीमत सैकड़ों करोड़ रुपये बताई जा रही है.
लकड़ी बेचकर हुआ था फायदा
जितेंद्र ने खुलासा किया की जब बंगले को तोड़ा गया तो उसमें इस्तेमाल हुई लकड़ी काफी ज्यादा अच्छी थी. जो बर्मा टीक की लकड़ी थी और उसको बेचकर उन्हें करीब 11.5 लाख रुपये मिल गए थे. उन्हें खुद भी इस बात पर विश्वास नहीं हुआ था कि पुराने बंगले की लकड़ी की कीमत आज भी इतनी ज्यादा हो सकती है. सोशल मीडिया पर ये बात खूब ज्यादा वायरल हो गई है.
क्यों माना था मनहूस?
जितेंद्र ने एक इंटरव्यू में एक बात का खुलासा किया है, जिसको सुनकर सभी लोग दंग रहे गए हैं, उन्होने कहा कि इस बंगले में आने के बाद उन्हें कुछ ऐसे अनुभव हुए, जिनकी वजह से उन्होंने इसे छोड़ देना ही ठीक समझा. बॉक्स ऑफिस पर असफलताओं के बाद एक के बाद एक बुरी चीजें उनके जीवन में हो रही थी, जिसकी वजह से उन्होने इसको बेच दिया.
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