जिस जेठालाल को देखकर आप हुए बड़े क्या Taarak Mehta से कटेगा उनका पत्ता? 18 साल बाद हंसी पर लगेगा ब्रेक!

Jethalal’s Role Cut In Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah: 'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' ने लगभग 18 सालों से टीवी दर्शकों का मनोरंजन किया है और इसके किरदार जेठालाल के लोग सबसे बड़े फैन हैं.

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Jethalal’s Role Cut In Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah: ‘तारक मेहता का उल्टा चश्मा’ ने लगभग 18 सालों से टीवी दर्शकों का मनोरंजन किया है और इसके कई किरदार घर-घर में मशहूर हो गए हैं. इनमें से दिलीप जोशी का निभाया जेठालाल गडा का किरदार शो के सबसे पसंदीदा किरदारों में से एक है और उन्हें हर कोई बेहद पसंद करता है. एक्टर की कॉमिक टाइमिंग, रोज़मर्रा की परेशानियां और दया के साथ उनकी यादगार केमिस्ट्री लंबे समय से इस सिटकॉम की खासियत रही हैं. हालांकि, हाल की खबरों से पता चलता है कि अब शो में जेठालाल का स्क्रीन टाइम कम हो सकता है और अगर ऐसा होता है तो इससे उनके फैंस को बेहद बड़ा झटका लगेगा.

क्यों कम होगा जेठालाल का किरदार

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, मेकर्स शो में हाल ही में शामिल किए गए एक राजस्थानी परिवार पर ज़्यादा ध्यान देने के बारे में सोच रहे हैं. बताया जा रहा है कि इस परिवार में एक कपल और उनके दो बच्चे हैं और दर्शकों ने इनकी कहानी को पसंद किया है. परिवार की महिला को साड़ी की दुकान चलाते हुए और सुबह-सुबह दूध का पैकेट लेकर ‘गडा इलेक्ट्रॉनिक्स’ जाते हुए दिखाया गया है, जिससे जेठालाल और दूसरे किरदारों के साथ उनकी अक्सर बातचीत होती रहती है.

नए किरदार को मौका पुराने होगे साइड?

खबरों के मुताबिक, इस परिवार की कहानी को और आगे बढ़ाने और उन्हें शो का एक अहम हिस्सा बनाने की योजना है. चूंकि इस परिवार को लंबे समय के बाद शो में लाया गया था, इसलिए माना जा रहा है कि नए किरदारों में दर्शकों की दिलचस्पी देखकर मेकर्स उत्साहित हैं. इस संभावित बदलाव से फैंस के बीच चिंता पैदा हो गई है, उनका मानना ​​है कि जेठालाल को ही शो का मुख्य किरदार बने रहना चाहिए.

जानें वसूलते हैं कितनी फीस

मीडिया में आई खबरों के मुताबिक दिलीप जोशी ‘तारक मेहता का उल्टा चश्मा’ के सबसे ज़्यादा फ़ीस लेने वाले एक्टर्स में से एक हैं. आजतक की रिपोर्ट्स के मुताबिक, वे हर महीने लगभग 15 दिन शूटिंग करते हैं, क्योंकि उनके किरदार में लंबे डायलॉग और मुश्किल कॉमिक सीन होते हैं और उनके काम का बोझ और फ़ीस को उनके रोल को कम करने के फ़ैसले की वजह माना जा रहा है, हालांकि प्रोडक्शन टीम की तरफ़ से इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है. हाल के सालों में जेठालाल का रोल कुछ कम अहम लगने लगा है, खासकर तब से जब से दिशा वकानी (जिन्होंने दया का किरदार निभाया था) ने शो में रेगुलर आना बंद कर दिया. ‘तारक मेहता का उल्टा चश्मा’ में जेठालाल का किरदार निभाने वाले दिलीप जोशी शो के सबसे ज्यादा फीस लेने वाले अभिनेता हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, वह प्रति एपिसोड लगभ 1.5 लाख से 2 लाख तक चार्ज करते हैं.