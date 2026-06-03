  • Hindi
  • Entertainment Hindi
  • Jewel Mary Fake Death Rumors Users Shared Fake Funeral Card On Social Media Actress Said Mein Zinda Hun

'आखिरी सांसें गिन रही है...' कौन है ये एक्ट्रेस जिसके जिंदा रहते हुए लोग उन्हें दफनाने पर तुले थे?

मलयालम फिल्म और टीवी इंडस्ट्री की जानी-मानी अभिनेत्री और एंकर Jewel Mary उस वक्त सुर्खियों में आ गईं जब उनके जिंदा होने के बावजदू सोशल मीडिया पर उनके अंतिम संस्कार का कार्ड वायरल हो गया. इस अफवाह ने उनके फैंस और परिवार को भी सदमें में डाल दिया.

Written by: Pooja Batra Edited by: Pooja Batra
Published: June 3, 2026, 10:47 AM IST
Jewel Mary, Jewel Mary Actress, Jewel Mary Funeral Card, Jewel Mary Death Rumour, Jewel Mary Viral News, Malayalam Actress Jewel Mary, Jewel Mary Family, Jewel Mary Latest News, Celebrity Death Hoax, Fake News, Malayalam Cinema, TV Presenter Jewel Mary, Entertainment News Hindi, Viral News, South Actress News, Celebrity Rumours, Social Media Viral News, Malayalam Film Industry, Jewel Mary Biography, South Cinema News
Jewel Mary fake Funeral Card

Who is Jewel Mary: सोशल मीडिया पर किसी सेलेब्स की मौत की अफवाह फैलना कोई नई बात नहीं है. कुछ शरारती तत्व अपने एन्जॉयमेंट, कुछ लाइक और व्यूज़ के चक्कर में ऐसा करते हैं, ये जाने बिना कि इसका किसी की जिंदगी पर कितना गहरा असर पड़ सकता है. ऐसा ही कुछ एक्ट्रेस ज्वेल मैरी के साथ हुआ है. जो अपनी मौत की अफवाह के बाद सुर्खियों में आ गईं. सोशल मीडिया पर उनके नाम से कथित अंतिम संस्कार के कार्ड वायरल होने लगे जिसमें उनकी तस्वीर और अंतिम विदाई से जुड़ी सारी जानकारी छपी थी. ये खबर फैलते ही उनके दोस्त, रिश्तेदारों के फोन आने शुरू हो गए. फैंस का दिल बैठ गया. लोग सोचने लगे ज्वेल मैरी की मृत्यु हो गई है. कुछ लोगों ने ये तक कहा कि ज्वेल की मौत कैंसर से हुई.

कौन है एक्ट्रेस ज्वेल मैरी? (Who is Actress Jewel Mary)

Jewel Mary मलयालम एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की मशहूर एक्ट्रेस हैं, जिन्होंने अपने करियर की शुरुआत एंकरिंग से की थी और बाद में फिल्मों में अपनी पहचान बनाई. जब अपने मरने की खबर ज्वेल मेरी तक पहुंची तो उन्हें खुद आगे आकर बताना पड़ा कि वो अभी जिंदा हैं और अपनी जिंदगी का आनंद उठा रही हैं. ये सारी अफवाहें झूठी हैं.

मौत की अफवाहों पर ज्वेल ने क्या कहा?

अपनी मौत की खबरों से परेशान होकर ज्वेल ने इंस्टाग्राम पर अपना एक वीडियो शेयर किया जिसमें वो ट्रेडमिल पर वॉक करती नज़र आ रही हैं. उन्होंने मजाकिया अंदाज में अफवाहें फैलाने वालों को फटकार लगाते हुए कहा- ये वीडियो मैं सिर्फ इसलिए शेयर कर रही हूं ताकि सभी को मेरे जिंदा होने की सच्चाई पता चल सके. दोस्तों, मैं अभी मरी नहीं हूं, मैं जिंदा हूं!’

जबरदस्ती मारने पर तुले हैं

एक्ट्रेस ने आगे लिखा- कुछ लोग मुझे जबरदस्ती मारने पर तुले हैं. उनका कहना है कि मुझे कैंसर हो गया है और मैं बिस्तर पर आखिरी सांसें गिन रही हूं. मेरी आवाज़ चली गई है. मेरे अंतिम संस्कार के कार्ड तक छप गए हैं. लेकिन अपने ऐसे ‘ऑनलाइन भाइयों’  से मैं गुज़ारिश करना चाहती हूं कि मुझे दफनाने में अभी बहुत वक्त है. मैं पूरी ठीक हूं और जिंदगी के मजे ले रही हूं.

एक्ट्रेस ने ये भी बताया कि उनके एक पुराने वीडियो के आधार पर इस तरह की फर्जी खबरें फैलाई गई हैं. जिसमें मैंने साल 2023 में अपनी थायरड कैंसर की सफल सर्जरी को लेकर बात कही थी. लेकिन कुछ पोर्टल ने उसे इतना सनसनीखेज बताकर पेश किया जैसे मैं आज गंभीर रूप से बीमार हूं. मैं सभी को बता देना चाहती हूं कि मैं पूरी तरह ठीक हूं.

Add India.com as a Preferred Source Add India.com as a Preferred Source

Tags:

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें Entertainment Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

About the Author

Pooja Batra

Pooja Batra

पत्रकारिता में 20 साल से अधिक का अनुभव. 2001 में दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन के बाद, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से M.A किया. फिर भारतीय विद्या भवन के फिल्म एंड टीवी ... और पढ़ें

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.