Nia Sharma Bold Photoshoot: टीवी एक्ट्रेस निया शर्मा अक्सर अपनी बोल्ड तस्वीरों और वीडियो के लिए लोगों का ध्यान खींचती हैं जिसे वह अक्सर सोशल मीडिया पर शेयर करती रहती हैं. ज्यादातर निया को बोल्ड फोटोज़ में देखा गया है. निया अब आगामी रियलिटी शो झलक दिखला जा सीजन 10 में अपना डांस स्किल दिखाने के लिए पूरी तरह तैयार है. हाल ही में निया ने इंस्टाग्राम पर अपनी कुछ बोल्ड तस्वीरें शेयर की हैं. एक्ट्रेस की ये फोटोज सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गई हैं. मोनोकनी पहने निया ने इन तस्वीरों के शेयर कर लिखा- A part of me was always Gothic.. but then you also gotta act normal.Also Read - कपिल शर्मा की बेटी हो गई है अब इतनी बड़ी, देखिए- पापा और मम्मी में किससे मिलता है चेहरा

जैसे ही निया ने अपनी बोल्ड तस्वीरें शेयर की. इन तस्वीरों पर कमेंट्स की बाढ़ आ गईं.

निया ने अपने करियर की शुरुआत टीवी शो ‘काली’ से की थी. लेकिन इस धारावाहिक से निया को खास पहचान नहीं मिल पाई. इसके बाद निया स्टार प्लस के धारावाहिक ‘एक हजारों में मेरी बहना है’ में नजर आईं. इस धारावाहिक में निया ने मानवी का किरदार निभाया था.