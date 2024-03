Elvish Yadav के मारपीट वाले अंदाज से खफा हुई ये एक्ट्रेस, पिटाई का वीडियो आते ही किया अनफॉलो

Manisha Rani Unfollow Elvish Yadav: बिग बॉस ओटीटी 2 विनर और यूट्यूबर एल्विश यादव (Elvish Yadav) लगातार गलत कारणों की वजह से चर्चा में रहते हैं. पहले गमाल चोरी और फिर रेव वार्टी में उनका नाम आने का बाद अब उन्होंने वो कर दिया है जिसकी उम्मीद कोई नहीं कर रहा था. दरअसल यूट्यूबर एल्विश यादव एक बार फिर अपनी एक वीडियो को लेकर चर्चा में आ गए हैं. असल में एल्विश ने यूट्यूबर मैक्सटर्न उर्फ सागर ठाकुर संग मारपीट की है (Elvish And Maxtern Fight) और उन्होंने मैक्सटर्न को जमकर पीटा है और अब इसका वीडियो आने के बाद लोग उनके खिलाफ हो गए हैं और पुलिस ने उन पर आईपीसी की धारा 147, 149, 323 और 506 के तहत मामला दर्ज किया है. ऐसे में अब एल्विश के दोस्त भी उनसे दूर हो रहे हैं.

एल्विश यादव का एक वीडियो जमकर सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है जिसमें वो यूट्यूबर मैक्सटर्न उर्फ सागर ठाकुर को करीब 8-10 लोगों के संग मिलकर मारते हुए नजर आर रहे हैं. ऐसे में कई सारे फैंस भी उनकी इस हरकत से थोड़े दुखी नजर हैं और इन सबके बीच अब एल्विश की दोस्त यानी मनीषा रानी ने भी उनकी हरकत को देखते हुए एक बड़ा कदम उठाया है.

जी हां कभी एक दूसरे के अच्छे दोस्त हुआ करने वाले मनीषा और एल्विश के रिश्ते के बीच दरार आ गई है और अब मनीषा रानी ने एल्विश यादव को इंस्टाग्राम पर अनफॉलो कर दिया है. जी हां, बिग बॉस तक ने एक्स पर एक स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए लिखा है कि- मनीषा रानी ने एल्विश यादव को इंस्टाग्राम पर अनफॉलो कर दिया है. बता दें बिग बॉस ओटीटी में दोनों साथ में जमकर मस्ती करते हुए नजर आते थे और इनकी जोड़ी फैंस को भी खुब पसंद आती है.

After all this, Manisha Rani has unfollowed Elvish Yadav on Instagram 😱 pic.twitter.com/n5Z3KPB4zS

— #BiggBoss_Tak👁 (@BiggBoss_Tak) March 8, 2024