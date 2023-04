Jiah Khan Case: जिया खान की मां और सूरज पंचोली होंगे आमने-सामने, 10 साल बाद आएगा फैसला

Jiah Khan Case Verdict: बॉलीवुड एक्ट्रेस जिया खान सुसाइड केस में आज फैसला आने वाला है, बता दें करीब 10 साल बाद आज कोर्ट इस मामले पर अपना फैसला सुनाएगी और आज लाखों लोगों की नजरें कोर्ट के फैसले पर टिकी हैं. जिया ने सुसाइड से पहले 6 पन्नों का लेटर छोड़ा है. जिसमें उन्होंने अपने प्यार सूरज पंचोल पर कई सारे गंभीर आरोप लगाए थे. पिछले 10 सालों से इस केस को जिया की मां राबिया लड़ रही हैंऔर इंसाफ दिलवाने के लिए राबिया ने कोई कसर नहीं छोड़ी है. इस केस पर कोर्ट ने सीबीआई को जांच सौंपी थी. राबिया की मां मुंबई पहुंच गई हैं, वह कोर्ट के फैसले के दौरान अदालत में ही मौजूद रहने वाली हैं. वहीं आदित्य पंचोली के बेटे सूरज भी कोर्ट के लिए रवाना हो गए हैं और अब देखना है कि आखिर कोर्ट किसके हक में फैसला सुनाती है.

2013 में 3 जून जिया खान को उनकी मां राबिया खान ने अपने घर पर फांसी पर लटका हुआ देखा था. जिया खान ने आत्महत्या से पहले एक सुसाइड नोट लिखा था, जिसमें उन्होंने अपनी मौत के लिए जिम्मेदार अभिनेता सूरज पंचोली और उनके तनावपूर्ण रिश्ते को ठहराया था. सुसाइड नोट में जिया खान ने लिखा था कि, उन्हें प्यार में सूरज पंचोली ने धोखा दिया है और उसके साथ दुर्व्यवहार किया गया है। इतना ही नहीं जिया खान ने लिखा था कि रिश्ते में उसके साथ बलात्कार भी किया गया, जिसके बाद उन्हें गर्भपात कराना पड़ा था.