Jiah Khan Verdict : सबूतों के अभाव में बरी हुए सूरज पंचोली, अब क्या करेंगी जिया खान की मां राबिया?

दिवंगत बॉलीवुड एक्ट्रेस जिया खान की आत्महत्या मामले में सीबीआई की एक विशेष अदालत ने शुक्रवार को अपना फैसला सुना दिया. कोर्ट ने अपने फैसले में सबूतों के अभाव में अभिनेता सूरज पंचोली को बरी कर दिया है. जाहिर है इस फैसले से जिया खान की मां राबिया खान निराश हैं. लेकिन अब उनके पास आगे क्या ऑप्शन हैं इस बारे में सुप्रीम कोर्ट के वकील अश्विनी दुबे ने इंडिया डॉट कॉम से बात करते हुए बताया कि अगर राबिया खान चाहें तो वे हाईकोर्ट में अपील कर सकती हैं. स्पेशल कोर्ट से हाईकोर्ट में अपील दायर करने के लिए 60 दिन का वक्त दिया जाता है. क्रिमिनल लॉ में रिव्यू नहीं होता है. अब इस केस में सीधे-सीधे अपील ही की जा सकती है.

फैसले के बाद राबिया खान ने क्या कहा?

जिया खान की मां ने जिया खान के सुसाइड केस पर फैसला आने के बाद कहा कि ‘यह हत्या का मामला है. आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला चला गया है, लेकिन हत्या का मामला अभी भी बना हुआ है.’ लड़ते रहो. मैं अपनी बेटी को न्याय दिलाने के लिए जो भी आवश्यक होगा, उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाऊंगी,” मैं हमेशा से कहती आई हूं कि मेरी बेटी आत्महत्या नहीं की है उसका मर्डर हुआ है.