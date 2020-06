मुंबई: सुशांत सिंह के निधन के बाद से फिल्म इंडस्ट्री के कुछ सितारें लगातार सवालों के घेरे में हैं. हाल ही में दबंग के डायरेक्टर अभिनव कश्यप ने सलमान खान के खिलाफ कई गंभीर आरोप लगाए थे और अब बॉलीवुड की दिवंगत अभिनेत्री जिया खान की मां राबिया खान ने सलमान के खिलाफ मोर्चा खोला है. Also Read - सुशांत आत्महत्या मामले में सलमान, करण सहित इन 8 हस्तियों के खिलाफ शिकायती पत्र दायर

राबिया खान ने अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के असामयिक निधन पर शोक व्यक्त करते हुए बॉलीवुड में बुली करने की आदतों पर बड़ी ही बेबाकी से अपनी राय रखी है. इसी के साथ उन्होंने अपनी बेटी के निधन होने के दौर को भी याद किया है, जब सलमान ने साल 2015 में उनकी बेटी की आत्महत्या की जांच को रोकने और अपनी ताकत का इस्तेमाल कर सूरज पंचोली की गलतियों पर पर्दा डालने का प्रयास किया था.

स्पॉटबॉय पर एक वीडियो में राबिया कहती हैं, "अभी जो कुछ भी हुआ उसने मुझे 2015 की याद दिला दी जब मैं एक सीबीआई अफसर से मिलने गई थी जिन्होंने मुझे कॉल कर लंदन से यहां बुलाया था. उन्होंने मुझसे कहा था कि आप यहां आइए क्योंकि हमें कुछ चौंकाने वाले सबूत मिले हैं. मैं जब यहां आई, तो उन्होंने मुझसे कहा कि सलमान खान का हमारे पास रोज कॉल आता है और वह कहते हैं कि इस लड़के को परेशान मत करो, उससे पूछताछ मत करो, उसे छुओ मत क्योंकि उन्होंने उस पर कई सारे पैसे लगाए हैं. अब ऐसे में हम क्या कर सकते हैं मैडम? वह काफी परेशान और निराश दिख रहे थे."

We need to tell our stories. We need to show our community, families, leaders and #Bollywood mega stars to stop using their influence of fame power & money for corruption.”#Allivesmatter @expertsabroad @narendramodi @Justicebefound for jiah and #SushantSinghRajput pic.twitter.com/I2YrnGiXL0

— Fight 4 Jiah (@JiahKhanJustice) June 16, 2020