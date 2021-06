Jimmy Sheirgill and Namit Das to star in comedy series Choona-अभिनेता जिमी शेरगिल, नमित दास और आशिम गुलाटी लंबे समय तक चलने वाली सीरीज ‘चूना’ में नजर आएंगे. इस प्रोजेक्ट की घोषणा बुधवार को शो के डायरेक्टर पुष्पेंद्र नाथ मिश्रा ने की. Also Read - मल्लिका दुआ ने मां की अस्थियां विसर्जित करने के बाद लिखा नोट, भावुक कर देगें शब्द

शो में नजर आने वाले अन्य लोगों में विक्रम कोचर, मोनिका पंवार, ज्ञानेंद्र त्रिपाठी, चंदन रॉय, अतुल श्रीवास्तव और निहारिका लायरा दत्त शामिल हैं.

पुष्पेंद्र नाथ मिश्रा ने कहा, "जब आप 'चूना' शब्द सुनते हैं तो आपके दिमाग में क्या आता है? मेरे लिए, यह 'चूना लगाना' (धोखा देने वाला) का सर्वोत्कृष्ट भारतीय स्वाद है. यह पता लगाने का उत्साह कि किसने और कैसे धोखा दिया, यह अतुलनीय है, विशेष रूप से जब यह किसी ताकतवर के खिलाफ कोई कमजोर शख्स होता है."

मिश्रा ने साझा किया “कोई समानार्थी शब्द नहीं है जो इस भावना के साथ न्याय कर सके, क्योंकि हम सभी नाटक के बारे में हैं और दलितों के लिए निहित हैं. ”

उन्होंने कहा, “एक कॉमेडी के हल्केपन के साथ एक डकैती के रोमांच की कल्पना करें. इसे आश्चर्यजनक रूप से प्रतिभाशाली अभिनेताओं के साथ एक लंबी श्रृंखला के प्रारूप में रखें और आपको ‘चूना’ मिलेगा.”

निर्देशक ने साझा किया कि ‘चूना’ पर काम शुरू हो गया है.

नेटफ्लिक्स सीरीज, ‘चूना’ एक डकैती वाली कॉमेडी है, जिसमें लोगों का एक समूह एक आम दुश्मन को खत्म करने के लिए एक साथ आते हैं.