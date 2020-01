नई दिल्ली: जेएनयू हिंसा के बाद से एक बार फिर पूरा देश सकते में आ गया है. देश के कई हिस्सों में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं. इस प्रदर्शन में छात्रों के साथ-साथ बॉलीवुड का एक तबका भी शामिल है. जामिया हादसे के बाद से ही यह विरोध प्रदर्शन देश के कई मुख्यों शहरों में हो रहे हैं. जेएनयू हिंसा के बाद से लोगों का गुस्सा और तेज हो गया है. बी टाउन का एक बड़ा हिस्सा जो हर सामाजिक पहलू पर अपनी बात रखते आया है, इस घटने की कड़ी निंदा की और सरकार पर तंज कसे.

बीते रात मुंबई के कार्टर रोड में इन फिल्मी सितारों ने जेएनयू हिंसा के खिलाफ विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लिया और अपनी अपनी बातें कही. इनमें अनुराग कश्यप, अनुभव सिन्हा, तापसी पन्नू, ज़ोया अख्तर, दिया मिर्ज़ा, राहुल बोस, स्वानंद किरकिरे जैसे कई फिल्मी हस्तियां शामिल थे.

JNU Attack: जेएनयू हमले पर फिर फूटा बॉलीवुड का गुस्सा, ट्वीट कर बयां किए उबलते एहसास

Mumbai: Anurag Kashyap, Anubhav Sinha, Tapsee Pannu, Zoya Akhtar, Diya Mirza, Rahul Bose take part in a protest at Carter Road, against yesterday’s violence at Delhi’s Jawaharlal Nehru University pic.twitter.com/vGRLmHiKVg

