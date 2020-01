बॉलीवुड अभिनेता अनिल कपूर ने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) के छात्रों पर हमले की निंदा करते हुए कहा कि इस घटना के दोषियों को सजा मिलनी चाहिए. उन्होंने कहा कि रविवार रात छात्रों के साथ जो कुछ भी हुआ उसे देखकर वह वास्तव में बहुत दुखी और हैरान हैं. कपूर ने अपनी नई फिल्म ‘मलंग’ के ट्रेलर लॉन्च के दौरान यह बात कही, जहां उनके साथ सह-कलाकार आदित्य रॉय कपूर, दिशा पाटनी और एली अवराम भी मौजूद थे. इसके अलावा फिल्म के निर्देशक मोहित सूरी और निमार्ता उदय रंजन, भूषण कुमार, अंकुर गर्ग और जय शेवाकरमानी भी मौजूद थे. ‘मलंग’ 7 फरवरी को रिलीज होगी.

Bipasha Birthday: जॉन अब्राहम की बीवी बनने को तैयार थीं बिपाशा, फैमिली कहती थी लेडी गुंडा, एक गलती से टूट गया रिश्ता

अनिल ने कहा, “मेरा मानना है कि इसकी निंदा करनी चाहिए. मैंने जो कुछ देखा, वह काफी दुखद और चौंकाने वाला है. यह बहुत परेशान करने वाला है. मैं इसके बारे में सोचकर पूरी रात नहीं सोया. मुझे लगता है कि हिंसा से आपको कुछ नहीं मिलेगा और जिसने भी यह किया है उसे सजा मिलनी चाहिए.”

Mumbai: Anurag Kashyap, Anubhav Sinha, Tapsee Pannu, Zoya Akhtar, Diya Mirza, Rahul Bose take part in a protest at Carter Road, against yesterday’s violence at Delhi’s Jawaharlal Nehru University pic.twitter.com/vGRLmHiKVg

— ANI (@ANI) January 6, 2020