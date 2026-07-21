84 करोड़ के नए बंगले के मालिक बने John Abraham, तीन साल में खरीदी दूसरी प्रॉपर्टी

John Abraham 84 Crore Bandra Bungalow: एक्टर जॉन अब्राहम ने अपने रियल एस्टेट पोर्टफोलियो में सेंट मार्टिन रोड पर एक प्रीमियम फ्रीहोल्ड घर जोड़ा है, जिसका रजिस्ट्रेशन 14 जुलाई को हुआ था.

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John Abraham 84 Crore Bandra Bungalow: बॉलीवुड एक्टर जॉन अब्राहम ने मुंबई के बांद्रा वेस्ट में एक आलीशान बंगला खरीदा है, जिससे उनके रियल एस्टेट पोर्टफोलियो में एक और महंगी प्रॉपर्टी जुड़ गई है. यह खरीदारी ऐसे समय में हुई है जब मुंबई के पॉश इलाकों में ज़मीन की कमी के कारण इंडिपेंडेंट बंगलों की मांग लगातार बनी हुई है. बांद्रा, जुहू और मालाबार हिल जैसे इलाकों में ऐसी कुछ ही प्रॉपर्टीज़ बची हैं. यह इलाका अपने आलीशान घरों के लिए जाना जाता है और यहां मनोरंजन जगत की कई जानी-मानी हस्तियां रहती हैं.

मुंबई के पॉश इलाका बांद्रा (वेस्ट)

एक्टर जॉन अब्राहम ने मुंबई के पॉश इलाके बांद्रा (वेस्ट) में एक शानदार बंगला खरीदकर अपनी रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज़ में एक और अहम प्रॉपर्टी जोड़ी है. रियल एस्टेट कंसल्टेंसी फर्म ‘लियासेस फोरस’ द्वारा देखे गए प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक, यह डील आधिकारिक तौर पर 14 जुलाई, 2026 को रजिस्टर हुई थी. ‘लियासेस फ़ोर्स’ (Liases Foras) को मिली प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन की जानकारी के अनुसार, यह बंगला बांद्रा वेस्ट में सेंट मार्टिन रोड पर स्थित है. यह प्रॉपर्टी 1,017.6 वर्ग मीटर के प्लॉट पर बनी है और इसमें लगभग 193.12 वर्ग मीटर के बिल्ट-अप एरिया वाला एक बंगला और लगभग 31.5 वर्ग मीटर का एक आउटहाउस शामिल है.

14 जुलाई, 2026 को रजिस्टर की गई थी

यह ट्रांज़ैक्शन 84 करोड़ में रजिस्टर किया गया था, जबकि कन्वेयंस डीड (स्वामित्व हस्तांतरण विलेख) आधिकारिक तौर पर 14 जुलाई, 2026 को रजिस्टर की गई थी. दस्तावेज़ों से यह भी पता चलता है कि जॉन अब्राहम ने इस खरीद के लिए स्टैम्प ड्यूटी के तौर पर 5.04 करोड़ का भुगतान किया था. यह फ्रीहोल्ड प्रॉपर्टी नौशीर एरुच डिविट्रे, फ्रेडन एरुच डिविट्रे, क्रिस्टल फिरोज डिविट्रे और एरुच फिरोज डिविट्रे से एक रजिस्टर्ड कन्वेयंस डीड के ज़रिए खरीदी गई थी.

तीन साल में दूसरी बड़ी प्रॉपर्टी की खरीद

यह एक्टर की पहली हाई-प्रोफाइल प्रॉपर्टी खरीद नहीं है. IndexTap.com को मिले प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट्स के अनुसार, जॉन अब्राहम ने दिसंबर 2023 में खार में 70.83 करोड़ रुपये में एक बंगला खरीदा था. इस प्रॉपर्टी में लिंकिंग रोड पर 7,722 स्क्वेयर फीट के प्लॉट पर बना 5,416 स्क्वेयर फीट का बंगला शामिल है. यह डील 27 दिसंबर, 2023 को रजिस्टर हुई थी और इसके लिए 4.24 करोड़ रुपये स्टैंप ड्यूटी के तौर पर चुकाए गए थे.

अपनी इस वर्सटैलिटी के लिए उन्हें काफ़ी तारीफ़ भी मिली है

जॉन अब्राहम अपनी पर्सनल लाइफ़ को ज़्यादातर लाइमलाइट से दूर ही रखते हैं, लेकिन वे अलग-अलग तरह की फ़िल्मों और अपने बिज़नेस वेंचर्स की वजह से लगातार चर्चा में बने रहते हैं. इतने सालों में उन्होंने ऐसी फ़िल्में की हैं जिनमें ज़बरदस्त एक्शन, पॉलिटिकल ड्रामा, नेगेटिव रोल और मेनस्ट्रीम कमर्शियल सिनेमा का अच्छा बैलेंस है और अपनी इस वर्सटैलिटी के लिए उन्हें काफ़ी तारीफ़ भी मिली है. हाल ही में उन्हें पॉलिटिकल थ्रिलर ‘द डिप्लोमैट’ और उसके बाद एक्शन से भरपूर ‘तेहरान’ में देखा गया, जिससे कमर्शियल फ़िल्मों के साथ-साथ कंटेंट-बेस्ड प्रोजेक्ट्स चुनने की उनकी पहचान और मज़बूत हुई है