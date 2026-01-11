  • Hindi
जब बेकाबू भीड़ से जॉन अब्राहम ने चित्रांगदा सिंह को बचाया था, एक्ट्रेस ने कहा 'जॉन की पूरी पीठ पर खरोंच के निशान थे'

John Abraham Injured While Protecting Chitrangda: चित्रागंदा सिंह ने बेकाबू भीड़ का रोंगटे खड़े करने वाला किस्सा सुनाया है, जिसमें उन्होंने साझा किया है कि कैसे जॉन अब्राहम को भीड़ ने भारी चोट पहुंचाई थी.

Published: January 11, 2026 3:09 PM IST
John Abraham Injured While Protecting Chitrangda: कुछ ही सप्ताह पहले, हैदराबाद में एक कार्यक्रम के दौरान समंथा रुथ प्रभु पर बेकाबू भीड़ द्वारा हमला किए जाने के भयावह दृश्य सामने आए. एक सप्ताह पहले, अभिनेत्री निधि अग्रवाल को भी इसी शहर में फिल्म ‘राजा साहब’ के प्रचार कार्यक्रम के दौरान इसी तरह की परेशानी का सामना करना पड़ा था. ऐसी घटनाएं बेहद चिंताजनक और दुर्भाग्यपूर्ण हैं. अब, अभिनेत्री चित्रांगदा सिंह ने इस परेशान करने वाली घटना के बारे में खुलकर बात की है और अपने निजी अनुभव को साझा किया है, जो उनके साथ जॉन अब्राहम के साथ उनकी फिल्म ‘आई, मी और मेन’ के प्रमोशन के दौरान घटी थी.

पूरी पीठ पर खरोंच के निशान थे

हिंदुस्तान टाइम्स से बातचीत में चित्रांगदा ने बताया कि इस तरह की घटनाएं सिर्फ महिलाओं तक ही सीमित नहीं हैं उन्होंने कहा, ‘जॉन अब्राहम और मैं अपनी पुरानी फिल्म ‘आई, मी और मेन’ के प्रमोशन के लिए दिल्ली के एक कॉलेज गए थे. हमें स्टेज पर जाना था और फिर वहां से निकलना था. भीड़ बढ़ने लगी और अचानक मैंने देखा कि सब लोग जॉन को अपने साथ ले जाने की कोशिश कर रहे हैं. जॉन ने मेरी तरफ मुड़कर मुझे अपने साथ ले जाने का इशारा किया. वह मेरी सुरक्षा करना चाहते थे और मुझे कार तक ले जाना चाहते थे. जैसे ही हम कार में बैठे, जॉन ने अपनी कमीज उतार दी और उनकी पूरी पीठ पर खरोंच के निशान थे. लेकिन मुझे कुछ नहीं हुआ क्योंकि उस कॉलेज में बहुत सारी महिलाएं मौजूद थीं.’

मेरी वजह से जॉन को चोट आई थी

चित्रांगदा ने बताया कि ‘मैं यह देखकर दंग रह गई क्योंकि वह मेरी रक्षा करने की कोशिश कर रहा था, इसलिए वह मेरे पीछे खड़ा था और फिर उसकी पूरी पीठ पर खरोंचें आ गईं. तो मुझे लगता है कि यह सबके साथ होता है, सिर्फ महिलाओं के साथ नहीं’. वहीं निधि अग्रवाल के हालिया अनुभव पर विचार करते हुए उन्होंने कहा, ‘इनमें से कुछ कार्यक्रम सचमुच बेकाबू हो सकते हैं क्योंकि आपको भीड़ को नियंत्रित करना पड़ता है. मैं निधि के साथ उन दृश्यों को देख रही थी और यह देखना डरावना था. शायद इन कार्यक्रमों का प्रबंधन करने वाली एजेंसियों का यह कर्तव्य है कि वे उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करें, मुझे नहीं पता कि वे उन्हें उस जगह पर कैसे रख सकते हैं वे उन्हें जाने कैसे दे सकते हैं, उनके साथ ऐसा कैसे हो सकता है?’

सलमान को लेकर क्या बोली चित्रांगदा

हाल ही में, SCREEN के साथ एक विशेष बातचीत में, चित्रांगदा ने अपूर्वा लखिया के पीरियड मिलिट्री ड्रामा ‘बैटल ऑफ गलवान’ में सलमान खान के साथ स्क्रीन शेयर करने के बारे में बात की और उनके साथ काम करने के अनुभव के बारे में बताते हुए उन्होंने कहा, ‘मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं सलमान खान की फिल्म करूंगी क्योंकि मेरा काम उनसे बहुत अलग है लेकिन मुझे लगता है कि यह बिल्कुल सही बैठ गया. शूटिंग के दौरान, मुझे बस यही लगा कि मुझे इस फिल्म का हिस्सा बनना ही था. सच कहूं तो, वह एक अद्भुत अभिनेता हैं. अगर आप उनका कुछ काम देखें, तो जैसा कि लोग ऋषि कपूर के बारे में कहते थे, आप कभी यह नहीं समझ पाएंगे कि वह अभिनय कर रहे हैं उनके व्यक्तित्व की झलक साफ दिखती है.’

