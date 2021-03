John Abraham says award show is like a circus come dance and take awards I Dont Respect Them-अवॉर्ड शो अभिनेता जॉन अब्राहम के लिए एक बड़ी बात नहीं है. उन्होंने कहा, “उनके लिए यह कोई सम्मान नहीं है. वह अवार्ड शो को ‘सर्कस’ कहते हैं और वह इस तरह के आयोजनों से दूर ही रहते हैं.” उन्होंने बताया, “मैं पुरस्कारों का सम्मान नहीं करता. यह एक मजाक है. अभिनेताओं का नृत्य देखना और फिर पुरस्कार पाना और मजेदार चुटकुले बनाना हास्यप्रद है.” Also Read - Mirzapur में सलवार- सूट में दिखने वाली गोलू गुप्ता ने शेयर की Glamorous Photos, हुस्न-ए-बेपरवाह का आलम तो देखिए

उन्होंने कहा, "मुझे लगता है कि वह जो कर रहे हैं वह गलत नहीं है या मैं जो कर रहा हूं वह गलत है. मैं ऐसे आयोजनों में नहीं जाता हूं. मैं सर्कस में जाकर जोकर जैसा दिखूंगा. यह निंदनीय होगा और मैं ऐसा नहीं करना चाहता."

सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली उनकी फिल्म 'मुंबई सागा' पर उन्होंने कहा, "अभी कुछ भी भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है."

उन्होंने कहा, “किसी को भी यकीन नहीं है कि अगले दिन क्या होगा. हम यहां विशेषज्ञ नहीं हैं. हम थिएटर में रिलीज करना चाहते हैं. हम जानते हैं कि ‘मुंबई सागा’ को बड़े पर्दे की जरूरत है.”

अभिनेता ने कहा, “वह एक्शन फिल्मों का हिस्सा बनना पसंद करते हैं. ऐसे भी कलाकार हैं जो गीत और नृत्य से प्यार करते हैं लेकिन मुझे एक्शन पसंद है. एक्शन सीक्वेंस मेरे आइटम नंबर हैं.”

अभिनेता शूटआउट एट वडाला और फोर्स सहित कई एक्शन फिल्मों का हिस्सा रहे हैं.