John abraham shares shirtless photos hiding his body from pillow user asking the question aapke kapde kahan gaye-बॉलीवुड एक्टर जॉन अब्राहम (John Abraham) के लुक्स और सिक्स पैक एब्स के लोग दीवाने हैं. हाल ही में जॉन ने अपनी एक फोटो इंस्टाग्राम पर शेयर की है जिसमें वो शर्टलेस हैं और अपनी बॉडी को तकिए से छिपा रहे हैं. Also Read - Bhojpuri Film: प्यार में होंगी सारी हदें प्यार! 'पारो' में पूनम दुबे का परवान चढ़ेगा इश्क?

उन्होंने फोटो के कैप्शन में लिखा, ‘वार्डरोब का इंतजार कर रहा हूं. एक्टर की इस तस्वीर पर फैंस के काफी कमेंट्स आ रहे हैं. कुछ यूजर ये भी पूछ रहे हैं कि उनके कपड़े कहां गए. इस फोटो को अभी तक 6 लाख से ज्यादा लाइक्स मिल गए हैं. Also Read - निरहुआ से खफा हुईं आम्रपाली? अब खेसारी लाल संग लगाएंगी जमकर ठुमके

बता दें, जॉन अब्राहम (John Abraham) और इमरान हाशमी (Emraan Hashmi) की फ़िल्म मुंबई सागा (Mumbai Saga) का ट्रेलर शुक्रवार को रिलीज़ कर दिया गया है. फ़िल्म 19 मार्च को सिनेमाघरों में रिलीज़ हो रही है. जॉन एक बार फिर फुल एक्शन अवतार में हैं और साथ ही फिल्म में जमकर एक्शन है जो लोगों को बहुत पसंद आने वाला है.