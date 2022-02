John Abraham Upcoming Film Tehran: बॉलीवुड के एक्शन हीरो जॉन अब्राहम (John Abraham) ने पहली बार निर्माता दिनेश विजान के साथ आगामी एक्शन फिल्म ‘तेहरान’ (Tehran) के लिए हाथ मिलाया है. यह 26 जनवरी, 2023 को रिलीज होगी. विजान के बैनर मैडॉक फिल्म्स ने मंगलवार दोपहर को अपनी अगली एक्शन-थ्रिलर ‘तेहरान’ की घोषणा की, जिसमें जॉन अभिनीत, अरुण गोपालन द्वारा निर्देशित और रितेश शाह और आशीष प्रकाश वर्मा द्वारा लिखित है. फिल्म सच्ची घटनाओं से प्रेरित है. फिल्म अगले साल 26 जनवरी, 2023 को गणतंत्र दिवस पर रिलीज होगी. इस दौरान जॉन की ऋतिक रोशन और रणबीर कपूर से कड़ी टक्कर होने वाली है.Also Read - Akshara Singh का अब तक का सबसे सिज़लिंग अवतार, धूप में लेटकर बढ़ा दी फैंस की बेचैनी...किलर लुक हुआ वायरल

Also Read - Nia Sharma ने इनर वियर में किया पोल डांस, किलर मूव्स ने बढ़ाया इंटरनेट का पारा...VIDEO हुआ वायरल

दरअसल अगले साल गणतंत्र दिवस के मौके पर ऋतिक की फाइटर आने वाली है और इसके साथ ही रणबीर कपूर की भी अनटाइटल्ड फिल्म इसी वक़्त पर रिलीज हो सकती है. बताया जा रहा है कि रणबीर की ये रोमांटिक और कॉमेडी फिल्म होगी. ऐसे में जॉन अब्राहम की फिल्म इन दो स्टार्स के साथ मुकाबला करेगी. Also Read - Bheemla Nayak Trailer: हाई-ऑक्टेन एक्शन का नज़ारा, Pawan Kalyan और Rana Daggubati का फेस ऑफ

JOHN ABRAHAM – DINESH VIJAN COLLABORATE FOR THE FIRST TIME: ACTION THRILLER ANNOUNCED… John Abraham will essay lead role in action-thriller #Tehran… Directed by #ArunGopalan… Produced by #DineshVijan, #ShobhnaYadav and #SandeepLeyzell… 26 Jan 2023 release #RepublicDay. pic.twitter.com/aRUW8F2q8E

— taran adarsh (@taran_adarsh) February 22, 2022