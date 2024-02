Video : John Cena ने गाया 'भोली सी सूरत...', तो शाहरुख खान बोले- भेज रहा हूं लेटेस्ट गानों का कलेक्शन

John Cena on Shahrukh Khan Song : WWE रेसलर जॉन सीना (John Cena) का भारत प्रेम अक्सर कई मौके पर देखा गया है. वो अपने इंस्टाग्राम पर इंडियन सेलेब्स की तस्वीरें पोस्ट करते रहते हैं. कुछ दिन पहले उन्होंने शाहरुख खान (Shahrukh Khan) की एक फोटो शेयर की और अब SRK की फिल्म का एक हिंदी गाना गाकर सबका दिल जीत लिया. जब शाहरुख ने जॉन सीना का गाना सुना तो वो भी खुद को रिएक्ट करने से रोक नहीं पाए और सोशल मीडिया पर रेसलर के लिए दिल छू लेने वाली बात लिखी. जॉन सीना ने हाल ही में सभी फैंस को शॉक्ड कर दिया जब उन्होंने शाहरुख खान की फिल्म ‘दिल तो पागल है’ का एक गाना ‘भोली सी सूरत’ गाया. जॉन सीना का वीडियो जमकर वायरल हो रहा है, वहीं शाहरुख खान ने भी इस पर अपना रिएक्शन दिया है.

वायरल वीडियो में जॉन ने कहा, ‘जब आप ग्रोथ का रास्ता चुनते हैं तो आप कभी नहीं जानते कि आप कहां से सीख सकते हैं. यहां हम एक जिम में हैं, इसलिए हम ग्रोथ कर रहे हैं. आगे बढ़ने के लिए बहुत सारे रास्ते हैं इसलिए मैं अपना बेस्ट प्रयास करूंगा गाना सीखने के लिए.’ इतना कहने के बाद जॉन एक ही बार में गाना सीखने की कोशिश करते हैं. शाहरुख खान ने अब एक्स (ट्विटर) पर वीडियो पर रिएक्शन देते हुए बताया कि वो रेसलर को और ज्यादा सॉन्ग के लिए अपने लेटेस्ट गाने भेजने की योजना बना रहे हैं. शाहरुख ने ट्विटर पर लिखा, ‘आप दोनों को धन्यवाद…. ये बहुत प्यारा है और हम आपसे प्यार करते हैं जॉन सीना, मैं आपको अपने लेटेस्ट सॉन्ग भेजने जा रहा हूं और मैं आप दोनों से फिर से एक डुएट सॉन्ग सुनना चाहता हूं.’

Thank u both…. Love it and love u @JohnCena , I’m gonna send u my latest songs and I want a duet from the two of u again!!! Ha ha https://t.co/sM7gQTKtAS

— Shah Rukh Khan (@iamsrk) February 25, 2024