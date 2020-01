नई दिल्ली: जोनास ब्रदर्स (Jonas Brothers) के गायिकी की पूरी दुनिया दीवानी है और साल 2020 के शुरू होते ही इन भाइयों ने अपने चाहने वालों को एक जबरदस्त सरपराइज दिया है. अपने नए सिंगल (Brand new single of 2020) के साथ यह बैंड जल्द ही सबके सामने होगी. बैंड ने इस खुशखबरी को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए लोगों तक पहुंचाया. ‘व्हाट ए मैन गोट्टा डु’ (What A Man Gotta Do) के नाम से आने वाली इस सिंगल के लिए अब उनके फैन्स बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. जोनास ब्रदर्स अपने इस नए सिंगल को 17 जनवरी 2020 को रिलीज करने वाले हैं.

View this post on Instagram WHAT A MAN GOTTA DO 🤷🏻‍♂️🤷🏻‍♂️🤷🏻‍♂️ 1.17.20 A post shared by Jonas Brothers (@jonasbrothers) on Jan 13, 2020 at 10:00am PST

इस बैंड ने गाने के रिलीज से पहले अपने सोशल मीडिया हैंडल से एक कवर फोटो भी शेयर किया है जिसमें निक, केविन और जो जोनास नजर आ रहे हैं.

we can’t wait for @jonasbrothers new song #WhatAManGottaDo that comes out this Friday!! pic.twitter.com/xWojUCOEoz — jυѕт jonaѕ (@justjonasthings) January 13, 2020

कवर फोटो में प्रियंका चोपड़ा के मंगेतर को ब्लैक सूट में देखा जा सकता है. इस नए सिंगल के लिए जितना उनके फैन्स उत्साहित हैं उतना ही ये बैंड भी इसे लेकर काफी कॉन्फिडेंट नजर आ रहा है. आखिरी बार यह बैंड 2019 में आई एल्बम ‘हैप्पीनेस बिगिन्स’ में नजर आई थी.