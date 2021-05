RRR Movie Jr. NTR New Look Poster See Actor Intense Look: कोरोना वायरस की दूसरी लहर के बीच एसएस राजामौली निर्देशित आरआरआर (RRR) अक्टूबर में रिलीज़ के लिए पूरी तैयारी कर रही है और ऐसे में आज यानि के 20 मई के खास मौके पर और फिल्म के मुख्य कलाकार और साउथ के स्टार जूनियर एनटीआर (Jr. NTR) आज अपना 38वां जन्मदिन मना रहे हैं, ऐशे में उनके जन्मदिन पर मेकर्स ने फिल्म से नया लुक शेयर किया है. Also Read - Alia Bhatt हुईं कोरोना नेगेटिव तो Ashutosh Rana हुए पॉजिटिव, कोविड-19 वैक्सीन का पहला डोज लेते ही...

जूनियर एनटीआर (Jr. NTR) ने अपने लुक का पोस्टर शेयर करते हुए लिखा- 'वह दिल से विद्रोही है. इस इंटेंस किरदार को निभाने में बहुत अच्छा लगा और मैं आप सभी के साथ अपने सबसे चैलेंज को इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूं'. पोस्टर में जूनियर एनटीआर हाथ में भाला पकड़े नजर आ रहे हैं.



आंखों में अंगारे और हाथ में भाला थाम एनटीआर (Jr. NTR) का यह लुक काफ़ी इंटेंस है और फ़िल्म में उनके किरदार के तेवरों की गवाही दे रहा है. बता दें कि आरआरआर (RRR) एक पीरियड फ़िल्म है, जिसकी पृष्ठभूमि ब्रिटिश हुकूमत के दौर में स्थापित की गयी है. फ़िल्म का पूरा नाम Roudram Ranam Rudhiram है. मूल रूप से तेलुगु में बन रही RRR हिंदी समेत 10 भाषाओं में रिलीज़ की जाएगी.