Juhi Chawla Awkward Kiss To Aamir Khan actor spit on juhi hand watch videoJuhi Chawla Birthday: आमिर खान को बॉलीवुड का असली सीरियल किसर कहा जाता है. उन्होंने लगभग अपनी सारी फिल्म में को-स्टार को किस किया है. लेकिन आमिर का ये अनुभव उस वक्त खराब हो गया जब जूही चावला ने उन्हें किस करने से मना कर दिया. आमिर और जूही को इसी फिल्म से पहचान मिली थी.

फिल्म के एक सीन में आमिर को जूही चावला को किस करना था. लेकिन जूही ने ऐसा करने से साफ तौर पर मना कर दिया. फिल्म के गाने अकेले हैं तो क्या गम है के दौरान ही ये किसिंग फिल्माया जाना था. जूही के मना करने पर निर्देशक मंसूर खान भड़क गए. उन्होंने सारे क्रू मेंबर को बैठ जाने के लिए कह दिया. डायरेक्टर का गुस्सा देखकर जूही मान गई.

बता दें, जूही ने आमिर के साथ एक और फिल्म में काम किया था जिसका नाम था इश्क. लेकिन फिल्म के सेट पर आमिर ने जूही के साथ एक ऐसी हरकत कर दी थी जिससे जूही आग बबूला हो गई. और आमिर के साथ फिर कभी ना काम करने की कसम खा ली. दरअसल, आमिर ने जूही को कहा कि उन्हें ज्योतिष विद्या आती है. वे हाथ देखना जानते हैं. इस पर जूही ने जैसे ही आमिर को हाथ दिखाया तो वो उनके हाथ पर थूक कर भाग गए थे. जूही को आमिर का ये भद्दा मजाक बिल्कुल भी पसंद नहीं आया. जूही ने आमिर के साथ शूटिंग तक करने से मना कर दिया था.