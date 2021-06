Juhi Chawla Case Against 5G Implementation: Person Interrupts By Singing a song, Delhi HC asks to give short note: बॉलीवुड की मशहूर अदाकारा जूही चावला (Juhi Chawala) इन दिनों लगातार सुर्खियों में बनी हुई हैं, दरअसल एक्ट्रेस देशभर में 5जी वायरलेस नेटवर्क स्थापित किए जाने के खिलाफ आवाज उठाई है और उनका केस दिल्ली हाई कोर्ट में चल रहा है जहां पर उन्होंने याचिका दाखिल की थी. ऐसे में कल हाई कोर्ट ने इस मामले पर ऑनलाइन सुनवाई की थी, लेकिन इस दौरान कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको हैरान कर दिया और साथ ही वहां पर मौजूद जज बेहद परेशान हो गए. Also Read - Juhi Chawla ने कहा- 4जी से 5जी तक बहुत बड़ी छलांग, तेजी से बढ़ेगा रेडिएशन, 10 सालों से बोल रही हूं एक ही बात

बुधवार को दिल्ली हाई कोर्ट में 5G मामले की सुनवाई चल रही थी, इसी दौरान एक अजीब वाकये ने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा. दरअसल, ऑनलाइन सुनवाई के दौरान एक शख्स लगातार जूही चावला (Juhi Chawala) की फिल्मों के गाने गाता रहा. वकील ने जूही (Juhi Chawala) की साल 1993 में आई फिल्म ‘हम हैं राही प्यार के’ का गाना ‘घूंघट की आड़ से दिलबर का…’ गुनगुनाया. इस दौरान एक्ट्रेस ने भी अपना विरोध दर्ज करवाया. Also Read - 5जी नेटवर्क के खिलाफ हाईकोर्ट क्यों पहुंचीं जूही चावला, बताई ये वजह



जैसे ही वकील ने गाना गाना शुरू किया वैसे ही हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति जे आर मिधा ने आवाज बंद करने की नसीहत दी, इसके साथ ही वकील ने ‘लाल लाल होठों पे गोरी किसका नाम है…’ गाना गाया, बाद में इस गाने को सुनवाई से हटा दिया गया. इसके बाद एक शख्स ने ‘मेरी बन्नो की आएगी बारात…’ गाने को गुनगुनाना शुरू कर दिया. बार बार हो रही अवहेलना के बाद कोर्ट ने इस शख्स के खिलाफ अवमानना का केस दर्ज करने के आदेश दिए हैं.