नई दिल्ली: साल 1986 में आई फिल्म 'सल्तनत' से बॉलीवुड में कदम रखने वाली अभिनेत्री जूही चावला (Juhi Chawla) अक्सर किसी न किसी वजह से सुर्ख़ियों में रहती हैं. साल 1984 में मिस इंडिया का खिताब हासिल कर चुकी जूही सोशल मीडिया पर भी खूब एक्टिव रहती हैं. जूही को लगता है कि कोरोनावायरस महामारी के चलते देशव्यापी लॉकडाउन इतना भी बुरा नहीं था, क्योंकि उन दिनों उनके शहर के गुणवत्ता में काफी सुधार था.

जूही ने शहर की बिगड़ती वायु गुणवत्ता पर चिंता व्यक्त करते हुए मंगलवार को एक ट्वीट में अपनी राय व्यक्त की. उन्होंने लिखा, "मुंबई में हवा को क्या हुआ . मैं अपनी बालकनी में टहल रही थी और मुझे लगा की मैं धूल भरी सांस ले रही हूं. शायद लॉकडाउन इतना बुरा नहीं था, मुझे याद है उस समय हवा काफी साफ थी."

What has happened to the air in Mumbai ..?? I tried to walk in my balcony… and I felt like I was inhaling dust… only dust 🥺Maybe the lockdown wasn't so bad after all, I remember the air being so blissfully clear 😇🤩🤩

— Juhi Chawla (@iam_juhi) January 12, 2021