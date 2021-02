Juhi Parmar Swimwear Photos Viral see how enjoying the life-मशहूर टीवी एक्ट्रेस जूही परमार (Juhi Parmar) अपनी जिंदगी अपने शर्तों पर जीती हैं, और वैसे भी कहां लिखा है कि तलाक के बाद जिंदगी खत्म हो जाती है. हाल ही में जूही ने सोशल मीडिया पर अपनी कुछ तस्वीरें शेयर की हैं जिसमें वो समंदर किनारे एन्जॉय करती हुईं नज़र आ रही हैं. Also Read - Akshara Singh-Mandira Bedi को मिला Women Achievers awards, बेटियां किसी से कम...

ग्रीन कलर की फ्लोरल ड्रेस में जूही बेहद खूबसूरत लग रही हैं. बता दें, जूही और सचिन श्रॉफ के रिश्ते में काफी समय से अनबन चल रही थी जिसके बाद वे अलग रहने लगे थे. बाद में दोनों ने तलाक ले लिया. दोनों की एक 4 साल की बेटी समायरा श्रॉफ भी है.



बता दें, जूही ‘कुमकुम’ के अलावा कुछ रिएलिटी शोज का भी हिस्‍सा बनीं थीं.