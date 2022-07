Justin Bieber India Tour: इंटरनेशनल पॉप सिंगर जस्टिन बीबर (Justin Bieber) को पिछले दिनों लेकर खबरें आई थीं कि वो अपने स्वास्थ की वजह से खासे परेशान हैं और इसी वजह से उन्होंने जस्टिन बीबर ने अपने वर्ल्ड टूर (Justin Bieber World Tour) रद्द कर दिया था और सिंगर ने खुद इसकी जानकारी सोशल मीडिया पर शेयर की थी. ऐसे में अब जस्टिन बीबर के फैंस के लिए बड़ी खुशखबरी है, दरअसल जिस वर्ल्ड टूर को पैरालिसिस की वजह से कैंसिल किया गया था वो फिर शुरू होने वाला है. जस्टिन बीबर ने अपने वर्ल्ड टूर को लेकर नया ऐलान कर दिया है और बता दिया है कि वो स्टेज पर आने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं. बता दें कि कुछ समय पहले जस्टिन ने अपने फैंस को रामसे हंट सिंड्रोम से पीड़ित होने की जानकारी दी थी.Also Read - मीका सिंह से पहले ये स्टार नेशनल टीवी पर रचा चुके हैं 'स्वयंवर', शो खत्म होते ही पार्टनर को दिया 'धोखा'

इंटरनेशनल पॉप सिंगर जस्टिन बीबर को अपने बेहतरीन सॉन्ग के लिए जाना-जाता है. अब जानकारी आ रही हैं कि स्टार सिंगर अपने विश्व दौरे पर वापस आ गए हैं और जल्द ही भारत में परफॉर्म करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं. जस्टिन बीबर इस साल अक्टूबर को भारत आएंगे और अपनी परफॉर्मेंस देंगे. एएनआई की रिपोर्ट के अनुसार, कनाडाई गायक जस्टिन बीबर जस्टि वर्ल्ड टूर के तहत 18 अक्टूबर को नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में नजर आएंगे. जानकारी के अनुसार कॉन्सर्ट के टिकट इस वक्त लाइव है और इस कार्यक्रम के टिकट की शुरुआत लगभग 4000 रुपए से शुरू है.

