Justin Bieber tests positive for COVID-19: हॉलीवुड के मशहूर सिंगर जस्टिन बीबर (Justin Bieber) कोरोना संक्रमित हो गए हैं. जस्टिन बीबर की टीम ने बताया है कि बीते शनिवार को सिंगर कोविड पॉजिटिव पाए गए थे और उनकी तबीयत बिल्कुल ठीक है. जस्टिन बीबर (Justin Bieber Tests Positive For Coronavirus) को कोरोना संक्रमित होने की वजह से रविवार को लास वेगास में टी-मोबाइल एरिना में अपना निर्धारित कार्यक्रम भी रद्द करना पड़ा. शो को गर्मियों के लिए पुनर्निर्धारित किया गया है. बीबर को इस आगामी सप्ताह में दो और शो करने हैं – मंगलवार को एरिज़ोना में और गुरुवार को कैलिफोर्निया में लेकिन अभी तक इस पर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है कि क्या उन्हें भी स्थगित किया जाएगा या नहीं.Also Read - Holi Song: निरहुआ-आम्रपाली के इस गाने पर जमकर होगी मस्ती, 'यूपी बिहार के होली', पर लोट-लोट कर नाचेंगे लोग

Due to a covid outbreak within the team, Justin Bieber’s Justice World Tour show scheduled to take place in Las Vegas, Nevada has been rescheduled to June 28, 2022. pic.twitter.com/Tqgrktefjn

— Justice Tour Updates (@JusticeTourNews) February 20, 2022