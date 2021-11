Nikita Dutta Meet With An Accident While Walking: शाहिद कपूर (Shahid Kapoor) की फिल्म कबीर सिंह (Kabir Singh) टीवी और बॉलीवुड एक्ट्रेस निकिता दत्ता (Nikita Dutta) इन दिनों बेहद परेशानी से होकर गुजर रही हैं. एक्ट्रेस जहां कुछ दिनों से सबका दिल अपने काम से जीत रही हैं. वहीं कुछ दिनों पहले उनके साथ ऐसा कुछ हुआ जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे और इसके साथ ही आप सुनकर परेशान हो जाएंगे. दरअसल निकिता दत्ता (Nikita Dutta) की फैन फॉलोइंग बढ़ती जा रही है और वो सोशल मीडिया पर भी जमकर धमाल मचा रही हैं और हाल ही में उन्होंने एक पोस्ट किया है जिसमें उन्होंने फैंस के साथ अपनी कहानी बताई है जिसमें उन्होंने कहा है कि उनके साथ ऐसी घटना हुई है जिसके बाद से वो बेहद परेशान हैं. लोगों का दिल जीतने वाली एक्ट्रेस निकिता दत्ता (Nikita Dutta) ने हाल ही में अपने साथ हुई एक ऐसी घटना का जिक्र किया, जिसने उन्हें हिलाकर रख दिया. एक्ट्रेस ने बताया कि कैसे खुलेआम उनसे उनका सामान छीन लिया गया और इस घटना के बाद वो थोड़ी सहम सी गई हैं.Also Read - भीगी जुल्फें...गुलाबी गालों पर टपकी पानी की बूंदें...कयामत है अनुपमा की बहू किंजल का हुस्न

दरअसल, निकिता (Nikita Dutta) हाल ही में वॉक पर जा रही थीं कि तभी 2 आदमी बाइक पर आए और उनका फोन छीन कर चले गए. एक्ट्रेस इस हादसे से काफी परेशान हैं और उन्होंने इस पूरे हादसे के बारे में पोस्ट कर बताया है. निकिता (Nikita Dutta) ने लिखा, 'आप सभी के साथ एक बात शेयर करना चाहती हूं. बीता दिन मेरे लिए काफी परेशान करने वाला रहा और ये 24 घंटे मैं सिर्फ उसी इंसिडेंट के बारे में सोच रही हूं. मैं बांद्रा की 14वीं सड़क पर वॉक कर रही थी शाम को 7.45 बजे. 2 आदमी मेरे पीछे से बाइक पर आए. उन्होंने मेरे सिर पर टैप किया जिससे मेरा ध्यान ही हट गया और फिर उन्होंने तेजी से मेरे हाथ से फोन छीन लिया. जब तक मैं कुछ रिएक्ट कर पाती वो वहां से चले गए.'

View this post on Instagram A post shared by Nikita Dutta 🦄 (@nikifying)



इसके बाद निकिती (Nikita Dutta) ने लिखा '3-4 सेकेंड तक मैं कुछ भी नहीं समझ पा रही थी. जब तक मैं खुद को संभालती और उनके पीछे भागती, वो बहुत दूर चले गए थे. आस-पास जो लोग थे वो बहुत स्वीट थे और मेरे पास मदद के लिए आए. एक शख्स तो जो बाइक पर था उनके पीछे भी भागा, लेकिन वो तो बहुत आगे जा चुके था. मुझे इस हादसे से लगभग पैनिक अटैक आ गया था. खुशनसीब थी कि आस-पास अच्छे लोग थे जिन्होंने पूछा पानी पिलाया क्योंकि मेरे आंसू नहीं रुक रहे थे. इसके बाद मैंने बांद्रा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज की. जो भी प्रॉसिजर था वो पूरा किया.' निकिता ने आखिर में लिखा, 'ये मैसेज इसलिए लिख रही हूं ताकि लोग जागरुक हो पाएं. आशा करती हूं कि ऐसा किसी और के साथ ना हो. किसी ने जो मेहनत से कमाया है उसे बिना अपनी गलती होने के उसे गंवाना ना पड़े.'