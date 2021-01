kabir singh Fame Shahid Kapoor actress Vanita Kharat Hot Nude Photoshoot Viral on Internet See Pics- शाहिद कपूर (Shahid Kapoor) और कियारा अडवाणी की फिल्म ‘कबीर सिंह’ में रिकॉर्डतोड़ कमाई की थी. तेलुगु फिल्म ‘अर्जुन रेडी’ के इस रिमेक ने मर्द और औरत में सम्मान को लेकर बहस भी छेड़ दी थी. कुल मिलाकर विवादों से परे इस फिल्म को दर्शकों ने बहुत पसंद किया था. शाहिद और कियारा के आलावा फिल्म में एक और एक्ट्रेस हैं वनीता खरात (Vanita Kharat). Also Read - राहत फतेह अली के गाने 'जरूरी था' को मिले 100 करोड़ व्यूज, खान साहब ने इस तरह कहा शुक्रिया

फिल्म में वनीता का किरदार छोटा ही सही लेकिन मजेदार था. अब हाल ही में इस एक्ट्रेस ने न्यूड फोटोशूट कराया है. हालांकि इसका मकसद किसी तरह की वल्गैरिटी को प्रमोट करना नहीं बल्कि ‘बॉडी पॉजिटिविटी’ का संदेश देना है.

“I am proud of my talent,

my passion,

my confidence,

I am proud of my body…

because

– @bharatdabholkar

@abhijitpanse

@ravan_future

Shot by – @tejasnerurkarr

Let’s get together to join this Body Positivity Movement. pic.twitter.com/XYpKhbMBxl

— Vanita Kharat (@VanitaKharatOff) January 3, 2021