Kader Khan को कभी नसीब नहीं हुआ पेटभर खाना, अचानक कब्रिस्तान में चमकी किस्मत और बन गए दिग्गज एक्टर-राइटर

Kader Khan Birth Anniversary: कादर खान का बचपन काफी संघर्षों से भरा हुआ था लेकिन अपनी मेहनत के बल पर उन्होंने जिंदगी में एक मुकाम हासिल किया था.

Kader Khan Birth Anniversary : अपने फैंस को खूब हंसाने से लेकर रुलाने वाले बॉलीवुड के दमदार एक्टर कदर खान (Kader Khan) तो सभी को याद होंगे. उनकी एक्टिंग आज भी चर्चा में रहती है और कादर खान (Kader Khan Birthday) सिर्फ एक्टर ही नहीं शानदार लेखक भी थे. उनके जुबान पर अक्सर अलग और नए-नए डायलॉग सुनने को मिलते थे. उन्होंने अपनी फिल्मी करियर (Kader Khan Movie) में 300 से ज्यादा फिल्मों में अपना किरदार निभाकर हर किसी को अपना मुरीद बना लिया था. आज के टाइम में उनका हमारे बीच नहीं होने के बावजूद दिवानों की कमी नहीं है. उनका 90 से लेकर 2000 दशक के शुरुआत में इंडस्ट्री के ज्यादातर सुपरहिट फिल्मों में बोलबाला रहा है. वहीं, 22 अक्टूबर 1937 में जन्में कादर खान (Kader Khan Death) का शुरूआती करियर काफी स्ट्रगल से भरा हुआ था. लेकिन उन्होंने अपनी काबिलियत के दम पर एक मुकाम हासिल किया था. तो आज कादर खान के बर्थ एनिवर्सरी पर उनके जिंदगी के कुछ खास किस्सों को बताएंगे जो उनके फैंस को शायद ही पता हो.

स्ट्रगल से भरपूर था बचपन

आज यानी 22 अक्टूबर को अफगानिस्तान में जन्में कादर खान (Kader Khan Birth) को डरके कारण उनकी मां उन्हें लेकर मुंबई में बस गई थी. कादर खान का बचपन काफी संघर्षों से गुजरा है. अफगानिस्तान से भारत आने के बाद उनके परिवार को आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ा था. उनके फैमिली में ऐसा समय भी आया था कि एक सप्ताह के बीच में उन्हें महज तीन दिन पेट भरकर खाना मिल पता था. लेकिन उनकी मां ने तमाम दिक्कतों को झेलने के बावजूद उनके पढाई में रुकावट नहीं आने दी.

कब्रिस्तान से मिला लाइफ में टर्निंग पॉइंट

मां की मेहनत के बल पर कादर खान ने सिविल इंजीनियर की पढाई की और उसके प्रोफेसर भी बन गए. लेकिन उनके किस्मत में कुछ और ही लिखा था. कादर खान को लिखने और एक्टिंग का बहुत शोक था इसलिए वो कॉलेज में पढ़ाते-पढ़ाते नाटकों में भी काम करना शुरू कर दिया था. वहां वो डायलॉग भी लिखा करते थे और अपने लिखे हुए डायलॉग का रियाज करने के लिए वो कब्रिस्तान (Kader Khan Story) में जाकर जोर-जोर से चिल्लाकर रियाज करते थे. एक दिन रियाज करते समय उनके चेहरे पर टॉर्च को रौशनी पड़ी और किसी ने उनसे पूछा कि ये क्या कर रहे हो?. जिसके बाद कादर खान ने कहा कि जो दिन में लिखता और पढता हूं वो यहां रात में आकर रियाज करता हूं. जिसके बाद उस शख्स ने कादर खान को एक्टिंग की सलाह दी और ये कोई और नहीं बल्कि फिल्मीं दुनिया के जाने-माने शख्स अशरफ खान (Ashraf Khan) थे.

कादर खान के करियर के यादगार पल

एक्टर कादर खान ने एक्टिंग की दुनिया में कदम रखने के बाद एक से बढ़कर एक सुपरहिट फिल्मों में काम किया है. लेकिन उनकी ऑनस्क्रीन जोड़ी एक्टर गोविंदा के साथ दर्शकों को खूब पसंद आई थी. उन्होंने गोविंदा के साथ डेविड धवन की फिल्मों जैसे हीरो नंबर 1 (Hero No. 1), आंटी नंबर 1 (Aunty No. 1), कुली नंबर 1 (Coolie No. 1) और अनाड़ी नंबर 1 जैसे कई फिल्मों से ऑडियंस को एंटरटेन किया था. वहीं, कादर खान ने इंडस्ट्री के मेगास्टार अमिताबज बच्चन के लिए 22 फिल्में लिखी. इसके अलावा अपने करियर में कई अलग-अलग अवार्ड्स भी अपने नाम किया था. आपको बता दें कि कादर खान ने साल 2018 में दुनिया को अलविदा किया था और सबको अलविदा कहने के बाद 2019 में पद्मश्री जीता था.

