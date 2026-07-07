'तुम्हारी आवाज अलग है, नहीं चलेगी'... यही ताना सुनने वाला लड़का बना बॉलीवुड का सबसे अलग सिंगर, नाम है...

बॉलीवुड में अपनी पहचान बनाने के लिए कई सिंगर सालों तक संगीत की शिक्षा लेते हैं, बड़े गुरुओं से तालीम हासिल करते हैं और लंबे समय तक संघर्ष करते हैं. लेकिन एक आवाज ऐसी भी थी, जिसे शुरुआत में कई लोगों ने 'बहुत अलग' कहकर खारिज कर दिया. वही आवाज आगे चलकर कैलाश खेर की पहचान बन गई और उन्हें हिंदी सिनेमा के सबसे अलग गायकों की कतार में खड़ा कर दिया.

Written by: Pooja Batra Edited by: Pooja Batra
Published: July 7, 2026, 8:39 AM IST
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Kailash Kher Success Story

आज जब भी सूफी संगीत या रूह को छू लेने वाले गीतों की बात होती है, तो कैलाश खेर का नाम सबसे पहले लिया जाता है. उनकी आवाज इतनी अलग है कि किसी भी गाने की पहली कुछ पंक्तियां सुनते ही श्रोता पहचान जाते हैं कि ये कैलाश खेर हैं. दिलचस्प बात यह है कि इस पहचान के पीछे न कोई फिल्मी बैकग्राउंड था और न ही किसी बड़े म्यूजिक स्कूल की डिग्री. उन्होंने अपनी मेहनत, अनुभव और अलग अंदाज से वह मुकाम हासिल किया, जहां पहुंचना हर गायक का सपना होता है.

बिजनेस में हुआ था भारी नुकसान

भारतीय संगीत की दुनिया में अपनी सूफियाना और दमदार आवाज से पहचान बनाने वाले मशहूर गायक कैलाश खेर की जिंदगी जितनी सफल दिखती है, उतनी ही संघर्ष और भावनात्मक उतार-चढ़ाव से भरी रही है. आज जिस मुकाम पर वह खड़े हैं, वहां तक पहुंचने का रास्ता आसान नहीं था. उनकी जिंदगी में एक दौर ऐसा भी आया, जब बिजनेस में भारी नुकसान के बाद वह डिप्रेशन में चले गए और जीवन को खत्म करने तक का विचार बनाने लगे.

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कैलाश खैर के बारे में खास बातें

कैलाश खेर का जन्म 7 जुलाई 1973 को उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में एक कश्मीरी हिंदू परिवार में हुआ था. बचपन से ही उनका झुकाव संगीत की ओर था. उनके पिता मेहर सिंह खेर एक लोक गायक थे, जिसके चलते उन्होंने बहुत छोटी उम्र से ही संगीत सीखना शुरू कर दिया था. वह अपने जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते थे, जिसके चलते उन्होंने अपने दोस्त के साथ मिलकर हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस शुरू किया, लेकिन यह बिजनेस पूरी तरह फेल हो गया और उन्हें भारी आर्थिक नुकसान झेलना पड़ा.

डिप्रेशन में चले गए थे कैलाश खेर

इस नुकसान का असर उन पर मानसिक रूप से भी पड़ा. कैलाश खेर इस दौर में डिप्रेशन में चले गए थे और उन्होंने जीवन समाप्त करने तक का विचार कर लिया था. लेकिन, धीरे-धीरे उन्होंने खुद को संभाला और फिर से संगीत की ओर लौटने का फैसला किया.

मानसिक शांति की तलाश में ऋषिकेश चले गए

इस कठिन दौर से उबरने के बाद वह कुछ समय के लिए ऋषिकेश चले गए, जहां उन्होंने गंगा किनारे साधु-संतों के बीच समय बिताया. वहां भजन-कीर्तन और आध्यात्मिक माहौल ने उन्हें मानसिक शांति दी और उनकी जिंदगी को फिर से एक नई ऊर्जा मिली. यही वह समय था जब उन्होंने तय किया कि वह अब पूरी तरह संगीत को ही अपना जीवन बनाएंगे.

कैलाश खेर का संगीत करियर

साल 2001 में उन्होंने मुंबई में अपने संगीत करियर की नई शुरुआत की. शुरुआत में उन्हें छोटे-मोटे काम और विज्ञापन जिंगल्स गाने का मौका मिला. इसी दौरान उनका संघर्ष धीरे-धीरे आगे बढ़ने लगा और उन्हें पहचान मिलने लगी. उन्हें बड़ा ब्रेक फिल्म ‘अंदाज’ के गाने ‘रब्बा इश्क ना होवे’ से मिला, जिसने उन्हें बॉलीवुड में पहचान दिलाई. इसके बाद उनका सबसे बड़ा हिट गाना ‘अल्लाह के बंदे हंस दे’ आया, जिसने उन्हें रातों-रात स्टार बना दिया. इस गाने ने उन्हें पूरे देश में लोकप्रियता दिलाई और उनकी सूफियाना आवाज हर घर में गूंजने लगी.

इसके बाद कैलाश खेर ने कई हिट गाने दिए, जिनमें ‘तेरी दीवानी’, ‘सैयां’, ‘बम लहरी’, और ‘जय जयकारा’ जैसे गीत शामिल हैं. उन्होंने अपने करियर में ‘कैलासा’ नाम से एक बैंड भी बनाया, जिसके जरिए उन्होंने लोक और सूफी संगीत को आधुनिक रूप में पेश किया. इस बैंड के कई एल्बम भी बेहद सफल रहे और उन्होंने देश-विदेश में हजारों स्टेज शो किए.

जब पुरस्कारों से नवाजे गए कैलाश खेर

उन्हें भारत सरकार द्वारा पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया. इसके अलावा उन्हें फिल्मफेयर अवॉर्ड और कई अन्य राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिले. उन्होंने हिंदी के साथ-साथ 20 से ज्यादा भाषाओं में गाने गाए हैं और 700 से ज्यादा गानों में अपनी आवाज दी.

(इनपुट एजेंसी)

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Pooja Batra

पत्रकारिता में 20 साल से अधिक का अनुभव. 2001 में दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन के बाद, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से M.A किया. फिर भारतीय विद्या भवन के फिल्म एंड टीवी ... और पढ़ें

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