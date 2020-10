Kajal Aggarwal tie a knot With Gautam Kitchlu on October 30 see unseen Pics Viral on Social Media– तेलगू, तमिल और हिंदी सिनेमा की अदाकारा काजल अग्रवाल 30 अक्टूबर को बिजनेसमैन गौतम किचलू के साथ शादी के बंधन में बंधने जा रही हैं. हाल ही में काजल ने करीबी दोस्तों को बैचलर पार्टी भी दी थी. Also Read - एडल्ट केक काटने के बाद निया शर्मा की सुर्ख रंग में कातिलाना तस्वीरें, हया जो फैलेगी रूखसार पर.... जान लेवा होगी

शादी की खबर के बाद अब फैंस इस कपल के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानना चाहते हैं. इसलिए कई लोग दोनों की अनसीन तस्वीरें अपने सोशल मीडिया अकाउंट से शेयर कर रहे हैं. Also Read - सुनीता बेबी शरमा कर बोलीं-पतला दुपट्टा सरकाया ना करो, फिर जो हुआ...

View this post on Instagram Throwback 🌟 . @kajalaggarwalofficial ❤️ A post shared by @ kajalaggarwal.fanpage_ on Oct 6, 2020 at 7:53pm PDT

View this post on Instagram @kajalaggarwalofficial 🌟 A post shared by @ kajalaggarwal.fanpage_ on Oct 6, 2020 at 5:17am PDT

इससे पहले काजल ने खुद सोशल मीडिया पर अपनी शादी का पोस्ट किया था. इस पोस्ट में काजल ने बताया है कि उनकी और गौतम किचलू की शादी 30 अक्टूबर को मुंबई में होने जा रही है. इस शादी में केवल परिवार के लोग और नजदीकी दोस्त शामिल होंगे.

बता दें कि गौतम एक आंत्रप्यनोर, इंटीरियर डिजाइनर हैं वहीं काजल की अपकमिंग फिल्म ‘इंडियन 2’ है. इसमें वह कमल हासन के साथ स्क्रीन शेयर करती नजर आएंगी.