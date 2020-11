Also Read - Karwa Chauth 2020: करवा चौथ पर अपनाएं न्यूली मैरिड काजल अग्रवाल के ये लुक्स, बढ़ जाएगी खूबसूरती

View this post on Instagram

Also Read - Kajal Aggarwal’s Sharara: काजल अग्रवाल ने अपनी मेहंदी सेरेमनी में पहनी इतनी सस्ती ड्रेस, आप भी कर सकती हैं ट्राई

My beach essentials 😎