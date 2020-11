बॉलीवुड और साउथ की मशहूर एक्ट्रेस काजल अग्रवाल ने हाल ही में बिजनेसमैन गौतम किचलू के साथ 30 अक्टूबर को शादी की थी. काजल अपने पित के साथ मालदीव हनीमून मनाने गई थीं, जहां से उन्होंने कई सारी तस्वीरें शेयर की थी. एक्ट्रेस की शादी को एक महीना हो चुका है, ऐसे में एक्ट्रेस ने इस खास मौके पर कुछ लाजवाब तस्वीरें शेयर की हैं. एक्ट्रेस ने रिसेप्शन की कुछ तस्वीरें शेयर की है जिसमें वो दोनों बेहद खास लग रहे हैं और ये तस्वीरें देखकर आप भी उनकी जोड़ी का दिवाना बना देगा. Also Read - Kajal Aggarwal and Gautam Kitchlu New Honeymoon Pics-पानी के अंदर बने बेडरूम में रोमांस करते दिखे काजल-गौतम

एक्ट्रेस ने फोटो शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा- 'हंसी, मजाक, प्यार और सारी अच्छी चीजों के लिए तुम हो, गौतम किचलू'. इसके साथ ही काजल ने हार्ट इमोजी बनाया है. ये तस्वीर बेहद खास लग रही है.

दूसरी तस्वीर के साथ काजल ने कैप्शन में लिखा, ‘काश, क्रॉकम्बूशहो, जिसे हम साथ खा सकें। शादी के एक महीना होने पर बधाई. समय बहुत जल्दी उड़ जाता है.”

ब्लैक एंड व्हाइट इस तस्वीर में काजल और गौतम साथ में हैं, दोनों एक दूसरे को प्यार से देख रहे हैं. काजल ने तस्वीर के साथ कैप्शन में लिखा- ‘पति.‘