Kajal Aggarwal tie a knot With Gautam Kitchlu on October 30 read all details- अभिनेत्री काजल अग्रवाल ने आखिरकार खुद इस बात को कबूल कर लिया कि 30 अक्टूबर को बिजनेसमैन गौतम किचलू के साथ विवाह करेंगी. उन्होंने कहा कि मुंबई में होने वाले विवाह समारोह में परिवार के सदस्य शामिल होंगे. अग्रवाल ने कहा,“मुझे यह बताने में बहुत खुशी हो रही है कि मैं गौतम किचलू से 30 अक्टूबर, 2020 को मुंबई में हमारे परिवार के लोगों की बीच एक निजी समारोह में शादी कर रही हूं.” Also Read - Bigg Boss 14: 'सपना भाभी' की होगी घर में भड़कीली एंट्री! एडल्ट एक्ट्रेस की देखिए हॉट तस्वीरें

अग्रवाल ने एक बयान में कहा, “इस महामारी ने निश्चित रूप से हमारी खुशियों को प्रभावित किया है, लेकिन हम अपने जीवन को एक साथ शुरू करने को लेकर काफी रोमांचित हैं, और हमें पता है कि आप भी हमारे साथ खुश हैं.” Also Read - Sabyasachi की डिजाइनर साड़ी में Nora Fatehi का हॉट अंदाज, साकी-साकी पर किया जमकर डांस

काजल (35) ने अपने प्रशंसकों को उनके प्यार के लिए धन्यवाद दिया. काजल की अपकमिंग फिल्म ‘इंडियन 2’ है. इसमें वह कमल हासन के साथ स्क्रीन शेयर करती नजर आएंगी.