kajal Raghwani fight with khesari lal yadav with stick bhojpuri video viral- आने वाली भोजपुरी फिल्म 'लिट्टी चोखा' के सेट पर अभिनेता खेसारीलाल यादव और अभिनेत्री काजल राघवनी एक दूसरे पर ताबड़तोड़ लाठी बरसाते क्या नजर आए, अब यह ²श्य का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. काजल राघवानी और खेसारीलाल यादव की आने वाली फिल्म 'लिट्टी चोखा' की शूटिंग सितंबर में शुरू हुई और इसमें दोनों का एकदम अलग अंदाज देखने को मिलेगा. खेसारीलाल और काजल का यह वीडियो उनके प्रशंसक खूब शेयर कर रहे हैं.

हमेशा रोमांटिक अंदाज में नजर आने वाली यह जोड़ी इस वीडियो में कुछ एक्शन करती नजर आ रही है.

बताया जा रहा है कि फिल्म ‘लिट्टी चोखा’ में बिहार और उत्तर प्रदेश के दलित और पिछड़ी जातियों के शोषण की कहानी है. इस फिल्म के माध्यम से जाति, धर्म और वर्ग में भेदभाव को समाप्त करने की कोशिश होगी.

फिल्म में मनोज सिंह टाइगर, पदम सिंह, प्रगति भट्ट, प्रीति सिंह, उत्कर्ष, देव सिंह, करण पांडे, प्रकाश जैश भी नजर आएंगे. फिल्म के निमार्ता प्रदीप के शर्मा, निर्देशक पराग पाटिल और पीआरओ रंजन हैं.