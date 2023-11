Kajol ने सुनाया फिल्म Udhaar ki zindagi से जुड़ा दिलचस्प किस्सा, महज 20 साल की उम्र में एक्ट्रेस ने लिया था बड़ा फैसला

29 Years Of Udhaar ki zindagi : बॉलीवुड की सक्सेसफुल एक्ट्रेस रहीं काजोल ने कई ब्लॉकबस्टर फिल्में दी हैं. आज (शनवार) काजोल की पॉपुलर फिल्म ‘उधार की जिंदगी’ (Udhaar Ki Zindagi) के इंडस्ट्री में 29 साल पूरे हो गए, जिस पर एक्ट्रेस काजोल (Kajol) ने फिल्म से जुड़ा एक बेहद दिलचस्प खुलासा किया है. काजोल ने बताया कि ये फिल्म उनके करियर और लाइफ के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुई थी. इसके लिए उन्‍होंने बहुत मेहनत की. जब उन्हें एहसास हुआ कि वह बहुत थक गई हैं, तब उन्‍होंने छुट्टी लेने का फैसला किया. काजोल (Kajol Movie Udhaar Ki Zindagi) ने 1994 में रिलीज हुई इस फिल्म का एक पोस्टर एक्स (ट्विटर) पर साझा किया. इसे केवी राजू.द्वारा निर्देशित किया गया था. फिल्म के पोस्टर में काजोल बेहद यंग नजर आ रही हैं.

काजोल ने ट्विटर पर एक किस्सा शेयर किया और लिखा, ‘आज उधार की जिंदगी के 29 साल पूरे हो गए हैं और इसके नाम का कोई संक्षिप्त रूप नहीं है. यह ज्यादातर लोगों की यादों में बस गया है, लेकिन मेरे लिए यह हमेशा मेरे करियर और मेरे जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ कहलाएगा. उन्होंने आगे कहा, ‘मैं बहुत थक चुकी थी, क्‍योंकि मैंने अपनी पूरी तकत काम पूरा करने में लगा दिया था. मैंने 20 साल की उम्र में एक बड़ा फैसला लिया और तय किया कि मैं एक ब्रेक और काम की बेहतर रफ्तार की हकदार हूं. इसलिए मैं आगे बढ़ी और बिल्कुल वैसा ही किया, जैसा करने को कहा गया.’

Today marks 29 years of Udhaar ki Zindagi and no it didn’t have any short forms for its name. It kind of just passed by in most peoples memories, but for me it will always be a turning point in my career and my life. I was burnt out and I had given too much of myself away into… pic.twitter.com/7rAU3UTl9W

— Kajol (@itsKajolD) November 4, 2023