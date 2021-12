Kajol Gives Her Flat For Rent: नब्बे की दशक की बेहतरीन अभिनेत्रियों में से एक काजोल (Kajol) अक्सर किसी न किसी वजह से सुर्ख़ियों में रहती हैं. अपने हुस्न और अपनी अदाकारी से हर किसी का दिल जीतने वाली काजोल सोशल मीडिया पर भी खूब एक्टिव रहती हैं. काजोल इन्वेस्टमेंट के मामले में भी आगे रहती हैं. खबर आई है कि काजोल ने अपना पवई वाला अपार्टमेंट रेंट पर लगा दिया है. उनके पास मुंबई के कई प्रॉपर्टीज हैं जिसमें से पवई स्थित आलीशान अपार्टमेंट को अब उन्होंने किराए पर लगा दिया है. इस अपार्टमेंट का रेंट सुनकर आपके (Kajol Flat Rent) भी होश उड़ जाएंगे. जी हां, एक रॉयल लाइफस्टाइल की मालकिन काजोल ने मोटी रकम पर अपने अपार्टमेंट को रेंट पर देने का फैसला किया है.Also Read - साउथ एक्ट्रेस Nayanthara की ब्वॉयफ्रेंड Simbu के साथ इंटीमेट फोटोज़ ने मचाया था तहलका, एक्ट्रेस को लगा था सदमा

मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो काजोल ने अपना पवई वाला अपार्टमेंट तकरीबन 90 हजार रुपये प्रति माह के रेंट पर उठाया है. जबकि इसकी सिक्योरिटी मनी उन्होंने 3 लाख रुपये ली है. एक्ट्रेस के इस घर को लेकर सोशल मीडिया पर भी खूब चर्चा हो रही है. इस अपार्टमेंट में लैविश केटेगरी में रखा गया है. यहां हर सुविधाजनक चीज़ें मौजूद हैं. ख़बरों की मानें तो काजोल की ये प्रापर्टी 771 वर्ग फुट में फैली है और काजोल का ये अपार्टमेंट हीरानंदानी गार्डन के अटलांटिक प्रोटेक्ट के 21 फ्लोर पर है.

View this post on Instagram A post shared by Kajol Devgan (@kajol)

आप यह भी जान लें कि इस अपार्टमेंट का किराया वक़्त के साथ बढ़ता भी जाएगा. खबरें हैं कि प्रति माह इसकी कीमत तकरीबन 96 हजार से एक लाख रुपये तक जा सकती है. बताया जा रहा है कि 3 दिसंबर को इस फ्लैट को किराए पर दे दिया गया था. बता दें कि काजोल खुद एक आलीशान घर में रहती हैं.