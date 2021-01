Kajol Reveals on her Parents Sepration i was four year old when they seperated during tribhanga promotion-बॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस काजोल ने भी ओटीटी प्लेटफार्म पर डेब्यू किया है. नेटफ्लिक्स ऑरिजनल पर रिलीज वेब फिल्म ‘त्रिभंगा’ को लोगों द्वारा काफी सराहा जा रहा है. काजोल इस फिल्म में ओडिसी डांसर के तौर पर देखी जा सकती हैं. इस फिल्म को मशहूर एक्ट्रेस रेणुका शहाणे ने डायरेक्ट किया है. फिल्म के प्रमोशन के दौरान एक इंटरव्यू में बात करते हुए काजोल ने बताया कि वे चार साल की थीं जब उनके पैरेंट्स अलग गए. लेकिन इस बात का उनकी परवरिश पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा. Also Read - Suswagatam Khushaamadeed : कैटरीना कैफ की बहन Isabelle Kaif से पुलकित सम्राट करेंगे रोमांस, होगा धमाल

काजोल ने कहा कि मुझे इस जिंदगी ने काफी कुछ सिखाया. और वो भी उस वक्त जब वो बच्ची थीं. मुझे कई बार अजीब तो लगा उन बच्चों को देखकर जो अपने माता-पिता के साथ थे. लेकिन मैंने अपने पिता को पिता की तरह प्यार किया और मां को मां की तरह. और दोनों को दोनों की तरह.



बता दें, यह फिल्म महिला प्रधान है और कहानी एक घर की तीन महिलाओं के इर्द-गिर्द घूमती है. इन महिलाओं के रोल में तन्वी आजमी, मिथिला पाल्कर और खुद काजोल नजर आई हैं.