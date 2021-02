Kajol says If God is watching us the least we can do is be entertaining-अभिनेत्री काजोल ने भगवान से डरने वालों के लिए एक विचित्र सुझाव दिया है. उन्हें लगता है कि अगर ईश्वर हमें देख रहे हैं, तो हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हम उनका मनोरंजन करें. काजोल ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर लिखा, Also Read - Ivorian Kim Kardashian के मंगेतर को देख चिढ़ाने लगे लोग, कह दिया-Alien, Africa में हुआ हल्ला

"अगर भगवान हमें देख रहे हैं तो हम कम से कम इतना कर सकते हैं कि हम उनका मनोरंजन करें."

अभिनेत्री को उनकी सेंस ऑफ ह्यूमर के लिए जाना जाता है और वह अक्सर सोशल मीडिया पर अलग हटकर चीजें पोस्ट करती रहती हैं.

अभिनेत्री को उनकी सेंस ऑफ ह्यूमर के लिए जाना जाता है और वह अक्सर सोशल मीडिया पर अलग हटकर चीजें पोस्ट करती रहती हैं.

काजोल को आखिरी बार हाल ही में रिलीज हुई ओटीटी फिल्म त्रिभंगा में देखा गया था, जिसका निर्देशन अभिनेत्री रेणुका शहाणे ने किया है.